Mynet Trend

YAZARLAR

Sultan Oğuz

Yazarın Diğer Yazıları
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Köşe Yazıları

Görünmez tehlike: Karbon salınımı ve etkileri

Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yıllarda "karbon salınımı", "karbon nötr" ve "karbon ayak izi" gibi terimlerini sıkça duyuyoruz. Bireysel düzlemde adımlar atılmayan bir konu gibi görünse de aslında bu terimler, her gün soluduğumuz havayı ve mevsimleri doğrudan etkileyen önemli bir mesele. Peki, nedir bu karbon salınımı ve etkileri neden bu kadar önemli?

Sultan Oğuz

Karbon salınımı nedir?

Görünmez tehlike: Karbon salınımı ve etkileri 1

Karbon salınımı ya da diğer bir deyişle karbon emisyonu, doğada oluşan kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtların yakılması sonucu oluşan karbonun atmosfere salınması anlamına gelir. Doğanın geri emebileceğinden çok daha fazla ve hızlı karbon saldığımız için doğadaki dengenin bozulması beraberinde bir bölgede kuraklık yaşanırken başka bir bölgede sellerin görülmesi gibi iklim dengesizliklerinin yaşanmasını getiriyor.

Karbon salınımının atmosferdeki sera etkisi

Görünmez tehlike: Karbon salınımı ve etkileri 2

Sera etkisi, belki de karbon salınımının dünya genelinde en çok yankı bulan özelliği: Salınan karbon atmosferi bir sera gibi sararak güneşten gelen ısıyı içeri alıp dışarı geri vermez ve bu durum, dünyanın gerekenden daha fazla ısınmasına yol açarak günümüzde yaşanan aşırı sıcakları ile iklim düzensizliklerinin temelini oluşturur.

Karbon salınımını azaltmak neden bir gereklilik?

Görünmez tehlike: Karbon salınımı ve etkileri 3

Bunun başlıca sebeplerinden bir tanesi dünyadaki sıcaklıkların kontrol altında tutulması çünkü bilim insanları sıcaklıklardaki artışın 1,5 derece düzeyinde olmasının aşırı hava olaylarının artması, gıda kıtlığı, biyolojik çeşitlilik kaybı, deniz seviyesinin yükselmesi ve daha birçok riskin önüne geçeceğini savunuyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Konserde yasak aşk yaşayan kadından şaşırtan hamleKonserde yasak aşk yaşayan kadından şaşırtan hamle
Bebek’te skandal görüntüler! Trafiği durdurdu, aracında dans ettiBebek’te skandal görüntüler! Trafiği durdurdu, aracında dans etti

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Yazarlarımız

Nilgün Arabacı

Nilgün Arabacı

Bedenimiz konuşur, biz ne kadar dinliyoruz? Son yazıları İncele

Diğer Haberler

Bedenimiz konuşur, biz ne kadar dinliyoruz?

Bedenimiz konuşur, biz ne kadar dinliyoruz?

Güçlü bağışıklık günlük alışkanlıkların bir toplamı

Güçlü bağışıklık günlük alışkanlıkların bir toplamı

Bağışıklığımızı güçlendirmek buralardan geçiyor

Bağışıklığımızı güçlendirmek buralardan geçiyor

Birden fazla yorgun hissediyorsak beden bize ne söylüyor?

Birden fazla yorgun hissediyorsak beden bize ne söylüyor?

Yağın karanlık yüzü: Aşırı kızartma tüketimine dikkat

Yağın karanlık yüzü: Aşırı kızartma tüketimine dikkat

Aşırı tuz tüketimi: Sadece tansiyonu değil kanser riskini de artırıyor

Aşırı tuz tüketimi: Sadece tansiyonu değil kanser riskini de artırıyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.