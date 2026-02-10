Görünmez tehlike: Karbon salınımı ve etkileri

Karbon salınımı nedir?

Karbon salınımı ya da diğer bir deyişle karbon emisyonu, doğada oluşan kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtların yakılması sonucu oluşan karbonun atmosfere salınması anlamına gelir. Doğanın geri emebileceğinden çok daha fazla ve hızlı karbon saldığımız için doğadaki dengenin bozulması beraberinde bir bölgede kuraklık yaşanırken başka bir bölgede sellerin görülmesi gibi iklim dengesizliklerinin yaşanmasını getiriyor.

Karbon salınımının atmosferdeki sera etkisi

Sera etkisi, belki de karbon salınımının dünya genelinde en çok yankı bulan özelliği: Salınan karbon atmosferi bir sera gibi sararak güneşten gelen ısıyı içeri alıp dışarı geri vermez ve bu durum, dünyanın gerekenden daha fazla ısınmasına yol açarak günümüzde yaşanan aşırı sıcakları ile iklim düzensizliklerinin temelini oluşturur.

Karbon salınımını azaltmak neden bir gereklilik?

Bunun başlıca sebeplerinden bir tanesi dünyadaki sıcaklıkların kontrol altında tutulması çünkü bilim insanları sıcaklıklardaki artışın 1,5 derece düzeyinde olmasının aşırı hava olaylarının artması, gıda kıtlığı, biyolojik çeşitlilik kaybı, deniz seviyesinin yükselmesi ve daha birçok riskin önüne geçeceğini savunuyor.