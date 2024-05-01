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    4. Görüntüler gündem oldu! Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, 1 Mayıs'ta işçilerle birlikte çöp topladı

    Görüntüler gündem oldu! Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, 1 Mayıs'ta işçilerle birlikte çöp topladı

    Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
    01.05.2024 19:57
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    31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Giresun Belediye Başkanı seçilen Fuat Köse, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bu defa farklı bir görev üstlendi. Sabah saatlerinde Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde işçilerle buluşan Fuat Köse ardından ise kıyafetlerini değiştirerek temizlik vardiyasına çıktı. Başkan Köse, temizlik kamyonuyla birlikte sokaklarda çöp toplayarak temizlik yaptı. Belediye Başkanı Köse'yi çöp toplarken gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.

    Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse'nin 1 Mayıs görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Seçildikten sonraki ilk 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Köse önce sabah saatlerinde işçilerle buluşarak kahvaltı yaptı.

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    "GİRESUN'UMUZU PIRIL PIRIL YAPTIK"

    Ardından işçi kıyafetlerini giyen ve eldivenlerini takan Köse, temizlik kamyonunun arkasında vardiyaya çıktı.

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    Giresun'un sokaklarında Başkan Köse'yi çöp toplarken gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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    O anlarda kaydedilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Köse "Şehrimize hizmet makamlardan değil, sokaklardan başlar. Bugün Giresun'umuzu pırıl pırıl yaptık. Sadece bugün değil, her gün sokaklarda olacağız. Her gün şehrimiz için çalışacağız" ifadelerini kullandı.
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