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Görüntüler günler sonra ortaya çıktı olay oldu! Genç kadının üzerine atlayınca, ABD polisi bıçaklı saldırgana kurşun yağdırdı

10.11.2022 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de yaşanan bir olay tüm dünyada gündem yarattı. Günler sonra ortaya çıkan görüntülerde bıçaklı saldırganın genç bir kadının üzerine atlamasıyla silahına sarılan bir ABD polisi, adeta kurşun yağdırdı. Silahındaki bir şarjör mermiyi saldırganın üzerine boşaltırken, korkunç anlar anbean kameraya yansıdı.

Görüntüler günler sonra ortaya çıktı olay oldu! Genç kadının üzerine atlayınca, ABD polisi bıçaklı saldırgana kurşun yağdırdı

ABD polisinin bıçaklı bir saldırganı silahıyla etkisiz hale getirdiği görüntüler gündem yarattı. ABD’nin başkenti Washington D.C.’ye 60 kilometre mesafedeki Baltimore şehrinde Amerikan polisi, bıçaklı saldırganı bir şarjör mermi ile vurarak etkisiz hale getirdi. 6 Kasım'da yaşanan olayın görüntüleri ise günler yayınlandı.

BIÇAKLI SALDIRGAN İHBARI

Bıçaklı saldırgan, bir kadına saldırmak üzereyken, bölgede telsiz ihbarı alan devriye polisi olay yerine hızla intikal etti.

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KADININ ÜZERİNE ATLAYINCA TETİĞE BASTI

Aracından inip silahını çeken Amerikan polisi, saldırganın kadının üstüne atlaması sonucunda tetiğe bastı.

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BÜTÜN ŞARJÖRÜ ÜZERİNE BOŞALTTI

Bütün bir şarjör mermiyi ateşleyen polis, saldırganı etkisiz hale getirdi.

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KADININ SAĞLIK DURUMU İYİ, SALDIRGAN ÖLDÜ

Kadının bıçak veya kurşunla yaralanmadığı, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Saldırgan ise olay yerinde hayatını kaybetti.

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ABD polisinin bu tarz olaylarda, daha önce de şüpheli şahıslara karşı silah kullandığı olaylar basına yansımıştı.

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polis silah abd

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