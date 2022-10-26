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Müdürüne kucak dansı yaparak gündem olmuştu! Polis memurundan yeni video geldi

26.10.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de, New York Polis Departmanı'nda çalışan bir polis memuru olan Vera Mekuli, geçen yıl bir Noel partisinde bir teğmene şehvetli bir kucak dansı yapmasıyla gündem olmuştu. 27 yaşındaki genç kadın, sosyal medya hesabında ''Yazı özledim'' başlığıyla paylaştığı yeni bir video ile o videoyu takipçilerine hatırlattı.

Müdürüne kucak dansı yaparak gündem olmuştu! Polis memurundan yeni video geldi

27 yaşındaki Vera Mekuli'nin geçen yıl yayınlanan videosu kısa sürede yayılmıştı. Görüntüler teğmenin başka bir departmana transfer edilmesine neden olurken, Vera için işler farklı ilerlemiş ve genç kadının sayısı giderek artan bir hayran kitlesi oluşturmasını sağlamıştı. Hatta birçok takipçisi ona yetişkin içeirk platformlarında bir hesap açması için yalvardı. Ancak Mekuli'nin böyle bir girişimi olmadı.

TWERK YAPIYORDU

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Geçen hafta Vera, TikTok'ta daha güneşli ve daha sıcak zamanlara dair anılarını içeren 2022 yazından bazı anları derlediği bir video paylaştı. Video, kalabalık bir plaj partisinde twerk yaparken sol omzunun üzerinden bakıp gülümsediği anlarla başlıyordu.

KUCAK DANSINI ANIMSATTI

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Görüntünün sonuna doğru bir arkadaşının devam etmesi için kalçasına dokunduğu görülüyordu. O anların görüntüleri, birçok kullanıcıya New York City'deki Yonkers Bar'ın ortasında Teğmen Nick McGarry'ye yaptığı kucak dansını anımsattı. Takip eden görüntülerde ise bikinileriyle bir kumsalda güneşlenip eğlendiği anlar görülüyordu.

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abd twerk dans

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