Mynet Trend

Göynük Kanyonu ziyaretçilerini büyülüyor

sesamos sesamos
YAŞAM  | 05.05.2019 19:22 | Son Güncelleme

Antalya'nın Kemer ilçesindeki tarihi Likya Yolu'nun önemli bir kısmının geçtiği Göynük Kanyonu, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor.

Göynük Kanyonu, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ilgisini çekiyor. Dünyanın en önemli yürüyüş parkurları arasında gösterilen kanyon, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini büyüleyici bir yolculuğa çıkartıyor.

20190504_2_36299367_44185183_Web

Yemyeşil ağaçların arasında akan derenin kenarında yürüyerek 750 metrelik kanyondan geçen, manzarayı izleyen, doğayla iç içe olan turistler, yazın sıcaklığı 12 ile 18 derece arasında değişen suda serinleme imkanı buluyor.

20190504_2_36299367_44185177_Web

Tarihi Likya Yolu'nun önemli bir kısmının geçtiği Göynük Kanyonu, macera tutkunlarına da ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin farklı illerinden ziyaretçilerin yanı sıra Avrupa, Balkan ülkeleri ve Rusya'dan gelen turistler de kanyona ilgi gösteriyor.

ANTALYA VALİSİ KANYON'DA YÜZDÜ

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve kent protokolü de kanyona dikkati çekmek amacıyla yürüyüş yapıp, yüzdü.

kanyon

Kanyon'da 20 sanatçının katılımıyla yapılan "Likya Yolu'nda" adlı yağlı boya resim sergisinin de açılışını yapan Karaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Likya Yolu'nun Göynük Kanyonu'ndan başladığını hatırlattı.

20190504_2_36299367_44185180_Web

Göynük Kanyonu ve Likya Yolu'nun Antalya için çok önemli olduğunu vurgulayan Karaloğlu, "Antalya'da turizmi Toroslar'a, Toroslar'ın arkasına, doğaya çıkarmamız gerekiyor. Buna ihtiyacımız var. Antalya'da değerimiz çok. Likya Yolu'nu Türkiye'nin teması haline getirmeyi hedefliyoruz. Bir yıla Likya Yolu yılı adı verilebilir. " dedi.

20190504_2_36299367_44185188_Web

100 BİN TURİST BEKLENİYOR

Göynük Kanyonu işletmecisi Nevzat Ak ise kanyonu gezen ziyaretçilerin yüzde 90'ının yabancı olduğunu, bu yıl kanyonu 100 bin yabancı turistin ziyaret etmesini beklediklerini kaydetti.

20190504_2_36299367_44185186_Web

(AA)

PARTNERİşkence gibi hayat! Sevgilisi zayıflamasını istemeyince...İşkence gibi hayat! Sevgilisi zayıflamasını istemeyince...
Karnına saplanan zıpkınla hastaneye kaldırıldıKarnına saplanan zıpkınla hastaneye kaldırıldı
Trenin önüne atlayıp intihara kalkışan kadını kurtardıTrenin önüne atlayıp intihara kalkışan kadını kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Göynük Kanyonu

En Çok Okunan Trend Haberler

Elleri ve ayakları şiştiği! Sebebini duyunca şoke oldu

Elleri ve ayakları şiştiği! Sebebini duyunca şoke oldu

İstanbul Müftüsü böyle uyardı: Uygun değil

İstanbul Müftüsü böyle uyardı: Uygun değil

Bizim Hikaye setinde başrol krizi! Apar topar final kararı alındı

Bizim Hikaye setinde başrol krizi! Apar topar final kararı alındı

Eski lastikleri toplayıp öyle bir şey yaptı ki...

Eski lastikleri toplayıp öyle bir şey yaptı ki...

İlginizi Çekebilir

Müzikle dolu 10 gün

Müzikle dolu 10 gün

Komşu çocuğunu taciz etti, evden bu halde çıkarıldı

Komşu çocuğunu taciz etti, evden bu halde çıkarıldı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Herkes şoke oldu! Damat, kayınpederiyle evlendi

Herkes şoke oldu! Damat, kayınpederiyle evlendi

Dikkat! Bu gece yarısına kadar sürecek

Dikkat! Bu gece yarısına kadar sürecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karnına saplanan zıpkınla hastaneye kaldırıldı

Karnına saplanan zıpkınla hastaneye kaldırıldı

Trenin önüne atlayıp intihar girişiminde bulunan kadını kurtardı

Trenin önüne atlayıp intihara kalkışan kadını kurtardı

Alanya'da, 8 metrelik karla kaplı yol açıldı

Burası Antalya! 8 metrelik karla kaplı

Telefon dolandırıcıları 'polisiz' diye kandırdı!

Korkusundan kimseye anlatamadı! Hayatının şokunu yaşadı

Gören hayrete düşüyor! Kapibaralara yoğun ilgi

Gören hayrete düşüyor! Kapibaralara yoğun ilgi

Cep telefonu çekmeyen köyün çilesi

Bir köyün çilesi! Çözüm bulunmasını istiyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.