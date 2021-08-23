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Göz alıcı bahçeler ve balkonlar için ihtiyaç duyduğunuz ürünler

23.08.2021 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göz alıcı balkonlarınız ve bahçeleriniz için ihtiyaç duyabileceğiniz ürünleri sizler için listeledik.

Göz alıcı bahçeler ve balkonlar için ihtiyaç duyduğunuz ürünler

Güzel havaların tadını çıkardığımız balkonlar ve bahçeler şüphesiz ki evimizin vazgeçilmez kısımları. Bu alanları zevkimize göre dizayn ediyor ve keyifli bir yaşam alanı haline getiriyoruz. Peki, balkonlarımızı ve bahçelerimizi nasıl daha konforlu ve güzel hale getirebiliriz? Kahvenizi yudumlarken kitap okuyabileceğiniz balkonlarınız ya da rengarenk çiçeklerle donatacağınız bahçeleriniz için ihtiyacınız olabilecek ürünleri listeledik.

1- Hamaksız asla olmaz diyenler için

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Yorucu bir günün ardından hamakta uzanmak ve müzik dinlemek herkese iyi gelebilir.Şık tasarımı ve günlük kullanımıyla cep hamağı işinize yarayabilir.Kaliteli malzemeden üretilmiştir ve dayanıklıdır.Kırmızı rengiyle bahçenize ya da balkonunuza harika bir görünüm kazandırabilir ve hamağın keyfini sürebilirsiniz.
Bundera cep hamağına BURADAN ulaşabilirsiniz.

2- Bitkiler için organik takviye

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Balkonunuzdaki ya da bahçenizdeki bitkileri, onlara iyi bakarak ve onlarla ilgilenerek daha iyi hale getirebilirsiniz. Fakat bu her zaman yeterli olmayabilir. Bitkileriniz organik içerikli sıvı bitki besinine ihtiyaç duyar. Bitkilerinizin daha gür ve sağlıklı olması için bu ürüne mutlaka ihtiyacınız var.
Dr. Worm Ultra Besleyici Organik İçerikli Sıvı Bitki Besine BURADAN ulaşabilirsiniz.

3- Bahçe mobilyalarını korumak isteyenler için

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Bahçenizdeki ve balkonunuzdaki mobilyaları şezlong koruma örtüsü ile yağmura, kire ve toza karşı rahatlıkla koruyabilirsiniz. Böylece mobilyalarınızın ömrünü uzatmış olur ve temiz kalmasını sağlarsınız.
Homaks şezlong koruma örtüsüne BURADAN ulaşabilirsiniz.

4- Temiz çimler ve güzel bahçeler

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Çimlerinizin sağlıklı ve güzel görünmesi, bahçenizin ambiyansını doğrudan etkiler. Güçlü bir motora sahip çim biçme makinesi ile bakımlı bahçelere kavuşabilirsiniz. Kompakt yapısı sayesinde yer tasarrufu sağlayacağınız çim biçme makinesinde bulunan toplama haznesi ve rahat hareket etmesini sağlayan alt taban size kolaylık sağlar.
Bosch Arm 33 Çim Biçme Makinesine BURADAN ulaşabilirsiniz.

5- Şık dekoratif taşlar

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Bahçelerde konfor kadar doğru dekorasyon ürünleri kullanmak da önemli. Dekoratif taşları zevkinize göre kullanarak sade ve hoş bir görünüm yakalayabilirsiniz. İster bitkilerinizin etrafını çevirin, isterseniz de dekoratif şekiller oluşturun. Bu taşları, havuz kenarlarında, yürüyüş yollarında ve bahçe düzenlemelerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Beyaz Dolomit Doğal Dekoratif taşa BURADAN ulaşabilirsiniz.

6- Bahçeden sofraya

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Kendi bahçenizde ya da balkonunuzdaki saksılarınızda organik ve sağlıklı şekilde sebze yetiştirebilirsiniz. Çarliston biberler hem bahçenize renk katacak, hem de sofranızda yerini alacak.
Çarliston Biber Tohumuna buradan ulaşabilirsiniz.

7- Güneş şemsiyesi

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Güneşten korunarak bahçenizin ya da balkonunuzun tadını çıkarabilirsiniz. Yüksek kaliteli malzemeden yapılmış olan şemsiye uzun ömürlüdür ve güneşten maksimum koruma sağlar. Yüksekliği rahatlıkla ayarlanabilir. Tüm mevsimler için uygundur ve rüzgarlı havalarda da dayanıklılık sağlar.
Maxxgarden şemsiyeye BURADAN ulaşabilirsiniz.

8- Katlanabilir şezlong

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Bahçede ve balkonda geçirdiğiniz zamanı daha konforlu hale getirmek için şezlong kullanabilirsiniz. Katlanabilir ve taşınabilir olması size kolaylık sunar. Üç kademede kullanılabilen bu şezlong, ortopedik yapısıyla ön plana çıkan bir ürün. Şezlongda kullanılan kumaş ve elektrostatik boya sağlam bir yapıya sahiptir.
Belde katlanır şezlonga BURADAN ulaşabilirsiniz.

9- Çaysız olmaz diyenler için

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Bahçenizde otururken sıcacık bir çay içmek için semaver doğru bir seçim olabilir. Paslanmaz çelik yapısı ve çok ağır olmaması kullanım kolaylığı sağlar. Ahşap, yakacak odun veya kömür ile kullanılabilir. Üst bölmesini çıkartarak alt kısmını mangal olarak da kullanabilirsiniz. Size lezzetli bir çay ve çeşitli sıcak içecekler içme fırsatı sunar.
Turquoise krom semavere Buradan ulaşabilirsiniz.

10- Askılı saksılar

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Çiçeklerinizi kolaylıkla ekebileceğiniz ve yer tasarrufu sağlayabileceğiniz askılı saksılar size kolay kullanım ve şık bir görünüm sunar. Kirli beyaz rengi bahçenizde ya da balkonunuzdaki her mobilyaya uyum sağlar. Dayanıklıdır ve uzun süreli kullanıma uygun olan bir plastikten üretilmiştir. Bitkilerin sağlıklı kalmasını sağlar ve her iklimde sıkıntısız olarak kullanılır.
Serinova askılı balkon saksısına BURADAN ulaşabilirsiniz.

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