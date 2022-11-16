Göz damlası sandığı şey kuvvetli yapıştırıcı çıkınca soluğu hastanede aldı!

TikTok'ta @icyylyd kullanıcı adıyla içerik paylaşan Floridalı genç kadın Lyd, bir sabah uyandığında göz damlası olduğunu düşündüğü şeye uzandığını ancak bunun damlası değil bir kuvvetli yapıştırıcı olduğunu anlayınca içine düştüğü dehşeti anlattı. Yapıştırıcı, Lyd'in göz kapaklarını birbirine yapıştırdı ve hastanenin yolunu tutmasına neden oldu.

ŞİŞELERİ KARIŞTIRDI

Lyd, TikTok'ta paylaştığı ilk videoda "Kuvvetli yapıştırıcı şişemi göz damlamla karıştırıp ve gözümü yapıştırdıktan sonra hastanedeyim :))" diye yazdı. Videoda ise, gözünü açmak için merhem de dahil olmak üzere çeşitli yöntemler deneyen hastane personeli tarafından tedavi edildiği görülüyordu.

KOPARMAYI DENEDİLER

Lyd, videoda kendisinden yapıştırıcıyı parçalayan ve çözen bir merhem sürmesini istediklerini ancak bunun işe yaramadığını anlattı. Bu nedenle sağlık personeli başka önlemlere başvurmak zorunda kaldı ve gözümü ayırabilmek için yapıştırıcıyı koparmaya başladılar.

ACI ÇEKTİ

Bu işlem esnasında Lyd'in gözü metal bir aletle açılırken acı içinde olduğu görülebiliyordu. Genç kadın daha sonra gözünün açıldıktan sonraki halinin resimlerini göstermeye devam etti ve çok fazla acı çektiğini de ekledi.

'ACIMASIZCA'

Korkunç tecrübesi, birçok kullanıcıyı şaşkına çevirse de benzer bir deneyim yaşayan insanların sayısı da oldukça fazlaydı. Bir kullanıcı, üreticilerin bu iki ürün için birbirine bu kadar benzeyen ambalajların seçilmesini oldukça acımasız bulduğunu dile getirdi.

