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Göz damlası sandığı şey kuvvetli yapıştırıcı çıkınca soluğu hastanede aldı!

16.11.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir TikTok kullanıcısı, yaşadığı dehşete düşüren deneyimi anlattığı gönderisiyle kısa sürede viral oldu. ﻿Şişelerinin benzerliği sebebiyle yanılıp yanlışlıkla göz damlası yerine kuvvetli yapıştırıcı kullanan ABD'li genç kadın, ağrılı iyileşme sürecini anlattı.

Göz damlası sandığı şey kuvvetli yapıştırıcı çıkınca soluğu hastanede aldı!

TikTok'ta @icyylyd kullanıcı adıyla içerik paylaşan Floridalı genç kadın Lyd, bir sabah uyandığında göz damlası olduğunu düşündüğü şeye uzandığını ancak bunun damlası değil bir kuvvetli yapıştırıcı olduğunu anlayınca içine düştüğü dehşeti anlattı. Yapıştırıcı, Lyd'in göz kapaklarını birbirine yapıştırdı ve hastanenin yolunu tutmasına neden oldu.

ŞİŞELERİ KARIŞTIRDI

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Lyd, TikTok'ta paylaştığı ilk videoda "Kuvvetli yapıştırıcı şişemi göz damlamla karıştırıp ve gözümü yapıştırdıktan sonra hastanedeyim :))" diye yazdı. Videoda ise, gözünü açmak için merhem de dahil olmak üzere çeşitli yöntemler deneyen hastane personeli tarafından tedavi edildiği görülüyordu.

KOPARMAYI DENEDİLER

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Lyd, videoda kendisinden yapıştırıcıyı parçalayan ve çözen bir merhem sürmesini istediklerini ancak bunun işe yaramadığını anlattı. Bu nedenle sağlık personeli başka önlemlere başvurmak zorunda kaldı ve gözümü ayırabilmek için yapıştırıcıyı koparmaya başladılar.

ACI ÇEKTİ

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Bu işlem esnasında Lyd'in gözü metal bir aletle açılırken acı içinde olduğu görülebiliyordu. Genç kadın daha sonra gözünün açıldıktan sonraki halinin resimlerini göstermeye devam etti ve çok fazla acı çektiğini de ekledi.

'ACIMASIZCA'

Korkunç tecrübesi, birçok kullanıcıyı şaşkına çevirse de benzer bir deneyim yaşayan insanların sayısı da oldukça fazlaydı. Bir kullanıcı, üreticilerin bu iki ürün için birbirine bu kadar benzeyen ambalajların seçilmesini oldukça acımasız bulduğunu dile getirdi.

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