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Gözaltına alınmamak için polise biber gazı sıkıp ısırdılar

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 05.08.2019 14:32 | Son Güncelleme

İstanbul'da 7 otomobil hırsızlığı ilgili aranan ikisi kadın 3 kişi, bir markette düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyon sırasında şüpheliler polise biber gazı sıkıp, ısırarak karşı koymaya çalıştı. Hırsızlık anları ve şüphelilerin polise karşı koymaları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Gözaltına alınmamak için polise biber gazı sıkıp ısırdılar

İstanbul'da son aylarda meydana gelen 7 ayrı kamyonet hırsızlığı ile ilgili soruşturma başlatan Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin önce eşkalini ardından kimliklerini tespit etti.


MARKETTE POLİSE BİBER GAZI SIKTILAR

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin takibe aldığı şüphelilerin geçen cumartesi Kağıthane'de bulunan bir markete girdikleri belirlendi. Markete operasyon düzenleyen polis ekiplerini gören şüpheliler kendilerini yakalamak isteyen ekiplere biber gazı sıkarak karşı koydu. Polislerden bazıları gazdan etkilenirken, şüpheliler kendilerini gözaltına almak isteyen polisleri ısırdı. Market içinde dakikalar süren mücadelenin ardından ikisi kadın 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin polislere direnmeleri marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

BEĞENDİKLERİ KAMYONETİ BİR KAÇ DAKİKA İÇİNDE ÇALIYORLARMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden Gökhan G.(22)'nin daha önceden hırsızlık ve oto hırsızlığı suçlarından 21 kez gözaltına alındığı ortaya çıktı. Kadın şüpheliler Yaprak S.(19)'un daha önce 9, Kübra B.(20)in ise 7 kez hırsızlık suçlamasıyla yakalandıkları tespit edildi.

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Oto hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin çaldıkları araçlarla dolaşırken, beğendikleri başka bir araç gördüklerinde diğerini bırakıp onu çaldıklarını tespit etti. Güvenlik kameraları tarafından da görüntülenen hırsızlık anlarında bir kamyonetle dolaşan şüphelilerin araçlarını çalacak aracın yanında durdurdukları, erkek şüphelinin kapıları açmasının ardından hep birlikte yeni araca geçtikleri görüldü. Görüntülerde şüphelilerin eski kullandıkları çalıntı kamyoneti yol ortasında bıraktıkları tespit edildi.

TUTUKLANDILAR

Polis ekipleri şüphelerin oto hırsızlığının yanı sıra, bazı kargo şirketi önlerinden paket hırsızlığı yaptıklarını da tespit etti. Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis hırsız biber gazı

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