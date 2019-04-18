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Gözaltına almaya çalışan polisin parmağını 9 dakika ısırdı, kaçtı

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İLGİNÇ HABERLER  | 18.04.2019 12:09 | Son Güncelleme

Moldova’da sarhoş bir sürücü, kendisini gözaltına almak isteyen polislerden birinin serçe parmağını yaklaşık 9 dakika boyunca ısırdı. Acı içinde kalan polis sürücüyü bıraktı. Sarhoş sürücü hızla kaçtı ancak bir süre sonra tekrar yakalandı.

Gözaltına almaya çalışan polisin parmağını 9 dakika ısırdı, kaçtı

Olay Moldova’nın Hinceşti bölgesinde meydana geldi. Yerel medyada yer alan habere göre, polis ekipleri trafik kontrolü için alkollü bir sürücüyü durdurdu. Alkometreye üflemeyi reddeden sürücü ile polisler arasında arbede yaşandı.

Polisler, yere yatırdıkları adamı kelepçelemek için çabaladığı sırada, alkollü sürücü bir polis memurunun serçe parmağını ısırdı. Polis memuru yaklaşık 9 dakika boyunca acı içinde parmağını kurtarmak için çabaladı. Parmağı ısırılan polis, meslektaşına adamı serbest bırakmalarını söyledi. Yerden kaldırılan sürücü, polisin parmağını bıraktıktan hemen sonra olay yerinden kaçtı.

Polis yetkilileri, sarhoş sürücünün yakalandığını; parmağı ısırılan polis memuruna tıbbi yardımdı bulunulduğunu duyurdu.


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