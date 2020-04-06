Gözbebeklerine dövme yaptıran model kör oldu

Dövme sanatçısı Piotr A tarafından güvenli olduğu söylenen prosedür Aleksandra’yı acılar içinde bıraktı. Dövme sanatçısı Piotr A, üç yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Gözlerindeki beyazları da siyaha boyayan Polonyalı rapçi Popek’ten esinlenen Aleksandra, Varşova’daki dövme stüdyosunu ziyaret ederek göz yuvarlağını siyaha boyamak istediğine karar verdi.

HATALI İŞLEM SONUCU BİR GÖZÜ TAMAMEN KÖR OLDU

Yapılan işlemden sonra ağrıları devam eden Aleksandra’ya dövmecisi, bir ağrı kesici almasını ve beklemesini söyledi. Sağ gözünde tam bir görüş kaybı yaşayan Aleksandra’ya doktorları hasarın onarılamaz bir boyutta olduğunu ve yapılan prosedürün bir sonucu olarak sol gözünü de kaybedeceğini bildirdi.

Uygulamayı yapan dövmeci hakkında soruşturma başlatıldı. Cilde uygulanan vücut mürekkebinin gözle temas etmemesi gerektiği ve hatanın buradan kaynaklandığı tespit edildi.

Aleksandra Sadowska’nın avukatları ulusal basına yaptığı açıklamada, dövme sanatçısının bu tür bir prosedürün nasıl güvenle uygulanacağını bilmediğine yönelik kanıtların olduğunu belirtti.