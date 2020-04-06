Gözbebeklerine dövme yaptıran model kör oldu

Dövme sanatçısı Piotr A tarafından güvenli olduğu söylenen prosedür Aleksandra’yı acılar içinde bıraktı. Dövme sanatçısı Piotr A, üç yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Gözlerindeki beyazları da siyaha boyayan Polonyalı rapçi Popek’ten esinlenen Aleksandra, Varşova’daki dövme stüdyosunu ziyaret ederek göz yuvarlağını siyaha boyamak istediğine karar verdi.
Yapılan işlemden sonra ağrıları devam eden Aleksandra’ya dövmecisi, bir ağrı kesici almasını ve beklemesini söyledi. Sağ gözünde tam bir görüş kaybı yaşayan Aleksandra’ya doktorları hasarın onarılamaz bir boyutta olduğunu ve yapılan prosedürün bir sonucu olarak sol gözünü de kaybedeceğini bildirdi.
Uygulamayı yapan dövmeci hakkında soruşturma başlatıldı. Cilde uygulanan vücut mürekkebinin gözle temas etmemesi gerektiği ve hatanın buradan kaynaklandığı tespit edildi.
Aleksandra Sadowska’nın avukatları ulusal basına yaptığı açıklamada, dövme sanatçısının bu tür bir prosedürün nasıl güvenle uygulanacağını bilmediğine yönelik kanıtların olduğunu belirtti.
Aleksandra ise yaşadığı görme kaybının moralini bozmasına izin vermeyeceğini söyledi. Doktorların iyileşmesine yönelik iyimser tahminlerde bulunmadığını, verilen hasarın çok derin olduğunu ve tamamen kör olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Buna rağmen umutsuzluğa ve depresif duygulara kapılmayacağını ve hayatın devam ettiğini de sözlerine ekledi.
Aleksandra gözbebeğine dövme yaptırdıktan sonra görme kaybı yaşayan ilk kişi değil.
Amber Luke, göz yuvarlağını dövme ile maviye boyadıktan sonra kör olmuştu. Ancak Amber Luke’ın göz yuvarlağına yapılan dövme, kalıcı görme kaybıyla sonuçlanmamıştı. Amber Luke, üç hafta süresince geçici olarak görme yeteneğini kaybetti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum