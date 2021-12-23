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Gözde turzizm merkezi Safranbolu’da yılbaşı hazırlıkları şimdiden başladı! Yerli ve yabancı turistler akın etti

23.12.2021 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerli ve yabancı turistlerin yılbaşı tatili için tercih ettiği UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki otel ve konaklarda doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.

Gözde turzizm merkezi Safranbolu’da yılbaşı hazırlıkları şimdiden başladı! Yerli ve yabancı turistler akın etti

Yılbaşı tatili için UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesini tercih edecek yerli ve yabancı turistler, yeni yıla "tarihte yolculuk" yaparak girecek. Osmanlı döneminden günümüze aslını koruyarak gelen han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra 18-20. yüzyıllarda yapılan ve genellikle üç katlı 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanarak estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel evlerin yer aldığı tarihi ilçede yılbaşı hazırlıkları tamamlandı.

"Dünyada en iyi korunan 20 kent" arasında gösterilen ilçede restore edilerek butik otel haline dönüştürülen konaklar ve otellerde yılbaşı öncesi doluluk oranı yüzde 90'lara ulaştı.

“HERKESİN TERCİH ETTİ BİR NOKTA”

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, Safranbolu'nun ülkenin önemli kültür merkezlerinden birisi olduğunu, büyük şehirlere yakınlığı dolayısıyla da özellikle tatillerde ilgi gördüğünü söyledi. Tarihi ilçenin bir dünya miras kenti olduğunu ve 3 bin yıllık zenginliklerini günümüze taşımayı başardığını belirten Ergüder, her yıl yaklaşık 1 milyon 300 bin civarında misafir ağırladıklarını kaydetti. Ergüder, herkesi yeni yıl tatilinde Safranbolu'ya beklediklerini söyledi.

İlçede salgın nedeniyle durgunlaşan turizm sektörünün bu yıl yeniden eski güzel günlerine döndüğünü anlatan Ergüder, "Bu yılbaşında önceki yıllara göre doluluk oranlarımız daha iyi görünüyor. Herkesin tercih ettiği bir nokta. Türkiye'deki genel doluluğa bakarsak tabii bundan Safranbolu da nemalanıyor. Kovid-19 nedeniyle de Safranbolu'daki konakların daha çok aile ve arkadaş grupları tarafından kapatılabilecek kapasitede olması tercih sebebi. Bu sene yılbaşında oldukça iyi görünüyor Safranbolu. Safranbolu, konuklarına evlerindeki konforu yaşayabilecekleri ortamda yakın çevreleri ve aileleriyle keyifli bir yılbaşı ortamı sunuyor." dedi.

“SON HAFTA YOĞUNLUK ARTACAK”

Butik otel işletmecisi Mehmet Çetin de Safranbolu'nun yeni yılda Türkiye'deki destinasyonlar arasında en avantajlı konumdaki yerlerden biri olduğunu aktardı. Salgın nedeniyle insanların kalabalık ortamlardan uzaklaştığına işaret eden Çetin, "İnsanlar sevdikleriyle sağlıklı ortamlarda girmek istiyor yeni yıla. Taleplerden böyle olduğunu anlıyoruz. Safranbolu bu noktada öne çıktı. Rezervasyonlarımız yüzde 90 oranına geldi. Genellikle 'kapalı grup' diye tabir ettiğimiz birbirini tanıyan ailelere, gruplara, arkadaşlara veriyoruz. 2022'ye güzel bir ortamda hep beraber girmelerini sağlıyoruz." diye konuştu.

Tarihi konak sahibi ve işletmecisi Serhat Şengün ise geçen yıla göre iyi bir sezon geçirdiklerini belirtti. Yeni yıl için doluluk oranlarından duydukları memnuniyeti dile getiren Şengün, "Şu anda doluluk oranlarımız yüzde 80-90 civarında. Son hafta yoğunluk artacak. Yeni yıla yüzde 100'lük doluluk oranıyla gireceğiz. Safranbolu her zaman yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktasıdır. Yeni yılda da her zaman olduğu gibi bizi tercih eden misafirlerimize en iyi şekilde ev sahipliği yapacağız." ifadelerini kullandı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Karabük Safranbolu
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