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Gözler Ayça Çağla Altunkaya'dayken Şeyma Subaşı'dan paylaşım geldi! "Herkes için dileğim bu"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.09.2024 08:46
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Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın düğünü "Yılın Düğünü" olarak adından söz ettirdi. Gözler Ayça Çağla Altunkaya'da iken eski eş Şeyma Subaşı'dan sabahın erken saatinde bir paylaşım geldi. Sosyal medyada o paylaşım gündem oldu.

Gözler Ayça Çağla Altunkaya'dayken Şeyma Subaşı'dan paylaşım geldi! "Herkes için dileğim bu"

MYNET MAGAZİN-Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya günün en çok konuşulan iki ismi... Kendisine ait sürat teknesini gelin arabası gibi süsleyen Acun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte nikâh alanına boğazdan sürat teknesini kullanarak geldi. O anlar sosyal medyayı salladı.

250 kişilik özel düğünde Ayça Çağla Altunkaya elbette en çok merak edilen isimdi. Gerek gelinliği gerek utangaç tavırlarıyla adından söz ettiren gelin gündemdeyken eski eş Şeyma Subaşı da merak ediliyordu.

SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE PAYLAŞIM

Düğünün ertesi günü Şeyma Subaşı'dan sabahın erken saatlerinde bir paylaşım geldi.

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Düğün günü kızı Melisa'nın hazırlandığı anları sosyal medyasında paylaşan Subaşı paylaşımında şunları yazdı:

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"Hayatım boyunca kendime sorduğum her soru neredeyse cevaplandı. Gururla yaşıyorum, bu anların ve duyguların şu anda tadını çıkarıyorum, çünkü her şey yerli yerine oturuyor. Belki de hayatım boyunca aradığım şeyler, içimi derinden rahatsız eden sorular sonunda cevaplarını buluyordur. Cevapların olup olmadığını bilmediğim zamanlarda bile orada olduklarını, beklediklerini biliyordum ve şimdi oluyor.

yuıyuoıu

Bu yolculuk güzel, benim gibi, senin gibi ! Herkesin kendine bağlı olmasını, kendini kabul etme seviyesine ulaşmasını, içindeki iyiliğin dıştaki iyiliği çekmesini diliyorum.
Herkes için dileğim bu."

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Anahtar Kelimeler:
Ayça Çağla Altunkaya Şeyma Subaşı
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