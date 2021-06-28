Gözlerinize egzersiz yaptırın! Farklı olan tavus kuşunu görebilecek misiniz?

Beyin jimnastiğine hazır mısınız? Sizleri rengarenk tavus kuşlarının resmedildiği bir görsele götürüyoruz. Ancak tavus kuşlarından bir tanesi diğerlerinden oldukça farklı bir renktedir. Sevimli dostumuzu saklandığı yerde bulabildiniz mi?

‘Bakmak ve görmek arasında fark vardır’ sözünü mutlaka hayatınızın bir noktasında duymuşsunuzdur. Kulağa klişe gelen bu cümle aslında bilimsel araştırmalar ile ispat edilmiştir. Çevrenize dikkatli bir şekilde baktığınızda aslında daha önce hiç fark etmediğiniz detayların göz kırptığına şahit olursunuz. Bu görselle birlikte gözlem gücünüzü ve sabrınızı test etmenizi rica ediyoruz. İyi şanslar!

CEVAPLAR AŞAĞIDA

Farklı olan tavus kuşunu bulmak için şansını deneyeceklere küçük bir ipucu veriyoruz. Yukarıdaki bulmacayı çözmek için dikkatinizi her seferinde küçük bir bölüme odaklayın. Aksi takdirde kafanız resmin en büyük kısımlarına kilitlenecek ve diğer her şeyi bulanıklaştıracaktır.



