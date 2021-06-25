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‘Kedi ve köpek düşmandır’ diye kim demiş? Bu sevimli bulmaca hem eğlendirecek hem de görsel yeteneklerinizi arttıracak

25.06.2021 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Görsel algılama yetisi sürekli geliştirilmesi gereken bir unsurdur. Aslında bu yetenek bir nebze de olsa odaklanma ve konsantrasyon ile ilgilidir. Bir görsele baktığınız anda detayları fark edemeyebilirsiniz. Bazen ise çok kısa bir sürede farklılık gözünüzün önünde belirir. Peki siz gizlenen ayrıntıları ne kadar sürede fark edebilirsiniz?

‘Kedi ve köpek düşmandır’ diye kim demiş? Bu sevimli bulmaca hem eğlendirecek hem de görsel yeteneklerinizi arttıracak

Görsel algılama, gözde başlayan ve beyinde son bulan bir sistematik bir süreçtir. Bu sistemin aksamadan devam edebilmesi için beynin daha aktif ve etkin bir şekilde çalıştırılması gerekir. Beynin daha zinde kalabilmesi için zihinsel bulmaca ve oyunlar ilk tercih edilen seçeneklerdir.

Büyük resme baktığınızda farklılıkları görme konusunda kendinize ne kadar güvenirsiniz? Bulmaca eklerinden fırlayan iki resim arasındaki farkı bulma oyununu hatırlatıyoruz. Ancak bu sefer işiniz biraz daha zor olacak. Çünkü bu büyük resimde saklanan bir şekle odaklanmanızı istiyoruz. Görselde bir kedi ve köpeğin dostluğu resmedilmiştir. Ancak kedi ve köpeğin birbirine dokunuş bir şekilde oldukça farklı. Bu farkı ne kadar sürede bulabilirsiniz.

CEVAP AŞAĞIDA

Büyük resim üzerindeki farklı şekli bulma konusunda zorluk yaşıyorsanız sizlere küçük bir ipucu veriyoruz. Büyük resmi görmenizi kolaylaştıracak şekilde bölümlere ayırın. Böylece hem beyniniz birden fazla bölüme odaklanarak dağılmaz hem de bulmak istediğiniz şekli daha kısa sürede görebilirsiniz.

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