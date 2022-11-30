Gözlerinizi dolduracak hikaye: 51 yıl süren bekleyiş böyle son buldu!

Alta Apantenco 1971 yılında, yerel bir gazeteye çocuk bakıcısı aradığına dair bir ilan verdi. Bekar ve çalışan bir anne olan Apantenco'nun o zamanlar 1 yaşında olan kızı Melissa Highsmith'e bakması için acilen birine ihtiyacı vardı. Bu sebeple, ilana dönen bakıcıyla hiç tanışmadan onunla anlaştı ve o dönem birlikte kaldığı oda arkadaşı o işteyken Melissa'yı daha sonra onu kaçırdığı iddia edilen çocuk bakıcısına teslim etti.

POLİSLERİN ARAMALARI SONUÇ VERMEDİ

Melissa hiçbir zaman yetkililer tarafından bulunamadı, ancak Alta'nın arkadaşları ve ailesi her yıl onun için bir doğum günü partisi düzenleyerek onu anmaya devam ettiler. Polislerin aramaları yıllar boyu sonuç vermeyince de, yakın zamanlarda onu bulmaya çalışmak için bir Facebook sayfası kuruldu.

DNA TESTİ YAPILDI

Ancak Eylül ayında Melissa'nın ailesine Güney Carolina, Charleston'da yaşadığına dair bir ihbar geldi. Fort Worth'tan 160 kilometreden uzakta olmasına rağmen aile, Melissa'ya ulaştı. Şu anda evli olan ve Melanie Walden adı ile yaşayan Melissa'nın kaçırıldığına dair hiçbir fikri yoktu, ancak çocukken sevildiğini hissetmediğini söyledi. Sonrasında, onun yarım asırdan fazla bir süre önce ailesinden kaçırılan küçük bebek olduğunu ortaya çıkaran bir DNA testi yapıldı.

BİR ARAYA GELDİLER

Ailesi ve arkadaşları, 26 Kasım Cumartesi günü annesi ve babası Jeffrie Highsmith ve dört kardeşinden ikisiyle yeniden bir araya geldiği bir parti düzenledi. Mellisa'nın kız kardeşi Victoria Garner, “Ağlamamı durduramadım, çok sevindim. Hala olanları idrak etmeye çalışıyorum. ” diye konuştu.

''GÖZE ALAMAZDI''

İspanya'da yaşayan diğer kız kardeşi Sharon Highsmith de, kardeşi Melissa ile tanışmak istediğini söyledi. Sharon, "Annem, sahip olduğu sınırlı kaynaklarla elinden gelenin en iyisini yaptı. O zamanlar kovulma riskini göze alamazdı, bu yüzden çocuğuna bakacağını söyleyen kişiye güvendi" dedi.

POLİSİ SORUMLU TUTTU

Ablası, ailenin uzun bekleyişinden polisi sorumlu tuttu ve “Ailemiz, bu davayı yanlış yöneten yetkililerin elinde yıllarca acı çekti. Şu anda sadece Melissa'yı tanımak, onu aileye kabul etmek ve kaybettiğimiz 50 yılı telafi etmek istiyoruz." dedi. Melissa'yı kaçırdığı iddia edilen bakıcıya ne olduğu ise henüz netlik kazanmadı. Ancak Melissa'nın onunla yüzleştiği ve onu kaçıran ve Melissa olduğunu doğruladığı aktarıldı.



