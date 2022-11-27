Onlara 'Duran Baba' diyorlar! 12 yıldır bir kez bile oturmadı... Neden ayakta durduğunu böyle açıkladı

Program sunucusu Shenaz Treasuryvala'nın amacı, Mumbai'de altkültürün bir parçası olan 'Baba'ları bulmaktı. Babalar, Tanrı'ya yaklaşmak için 'inanılmaz yeminler' ederek maddi varlıklardan vazgeçen insanlara deniliyordu. Program sunucusu da onları "her türlü insani zevkten kaçınan ve çok basit, sade hayatlar süren inzivaya çekilmiş, Hintli kutsal adamlar olarak tanıttı. Saygı ifadesi 'Baba' nın Fars kökenli bir ifadedir ve birçok Batı Asya ve Güney Asya kültüründe kullanılmaktadır.

EKMEĞİ YAKMIŞTI

Babalardan bazıları hayatlarının geri kalanında ayakta durmayı seçerken, diğerleri ise bir daha asla konuşmamayı seçmişti. Treasuryvala, gezisi esnasında, 'Duran Baba' olarak anılan Baba Raj Natha'yı evinde ziyaret etti. Son 12 yıldır ayakta duran ve hiç oturmayan Baba Raj Nath, yıllar önce nasıl bu kararı aldığını anlattı. "Manevi öğretmenimin bana yaptığı bir şeyden ilham aldım. Benden biraz ekmek pişirmemi istedi ama nasıl yapacağımı bilmiyordum. Ekmeği yaktım. Sinirlendi, beni dövdü ve kovdu. Ben de öfkeyle 12 yıl bu yemini ettim." diye açıkladı.

CİDDİ BİR ŞİKAYETİ YOK

Treasuryvala, dokuz yıldır oturmayan başka bir Baba ile de tanıştı. İsmi açıklanmayan adam, "Öğretmenim onu memnun etmek için ayakta durmam gerektiğini söyledi. Ben sadece onun talimatlarını uyguluyorum." diye konuştu. Adam sık sık bacaklarını kaldırıp indiriyor ve neredeyse on yıldır sürekli ayakta durmasına rağmen herhangi bir ciddi fiziksel ağrı veya zarar deneyimlememiş. Yine de ''Biraz ağrım olduğunda arkadaşım bana masaj yapıyor" diye ekledi.

'DOĞRUDAN KURTULUŞ'

Treasuryvala, Hindular için manevi aydınlanmanın her zaman hayattaki en yüksek hedefi temsil ettiğini açıkladı. Ayrıca, "Babalar, bedenlerini aşırı zorluklarla sınayarak, tüm kötü karmalarını yakabileceklerine, yaşam ve ölüm döngüsünden kurtulabileceklerine ve doğrudan kurtuluşa ulaşabileceklerine inanıyorlar." diye açıkladı.