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Kameraya gülümseyen bebek şaşkınlık yarattı! Herkes onu konuşuyor, viral oldu

28.11.2022 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada kameraya bakıp gülümseyen bebeğin görüntüsü adeta viral oldu. Ne zaman ve nerede çekildiği bilinmeyen görüntülerde, annesinin kucağında duran bir bebek, kameraya bakıp gülümsüyor. İzleyenleri hem güldüren hem de şaşırtan görüntü kısa sürede gündem yarattı. Bazı kullanıcılar ise bebeğin bir hastalığının olmasının muhtemel olduğunu belirtti.

Gülümseyen bebek sosyal medyada günün en çok konuşulan konuları arasına girdi. Twitter'da paylaşılan bir videoda oldukça küçük olmasına rağmen, annesiyle birlikte görüntülendiği kameraya gülümseyen bebeğin şirin halleri ilgi çekti.

KAMERAYA BAKIP GÜLÜMSÜYOR

Sosyal medyanın gündemine oturan minicik bebeğin kameraya bu şekilde gülümsemesi milyonlarca kez izlenirken, bu durumun nasıl olduğu konusunda da oldukça fazla yorum aldı.

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BİR HASTALIĞI MI VAR?

Bazı kullanıcılar, bebeğin bir hastalığının olmasının muhtemel olduğunu belirtti.

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Türkiye'de çekilen söz konusu videonun hangi şehirde ve ne zaman çekildiği bilinmiyor.

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