Kameraya gülümseyen bebek şaşkınlık yarattı! Herkes onu konuşuyor, viral oldu

Gülümseyen bebek sosyal medyada günün en çok konuşulan konuları arasına girdi. Twitter'da paylaşılan bir videoda oldukça küçük olmasına rağmen, annesiyle birlikte görüntülendiği kameraya gülümseyen bebeğin şirin halleri ilgi çekti.

KAMERAYA BAKIP GÜLÜMSÜYOR

Sosyal medyanın gündemine oturan minicik bebeğin kameraya bu şekilde gülümsemesi milyonlarca kez izlenirken, bu durumun nasıl olduğu konusunda da oldukça fazla yorum aldı.

BİR HASTALIĞI MI VAR?

Bazı kullanıcılar, bebeğin bir hastalığının olmasının muhtemel olduğunu belirtti.

Türkiye'de çekilen söz konusu videonun hangi şehirde ve ne zaman çekildiği bilinmiyor.



