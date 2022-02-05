Gözünü bile kırpmadı! Yemeğine mayonez döken arkadaşını kamyonla ezdi

Amerika Birleşik Devletleri’nin Lowa kentinde bulunan Pisgah kasabasında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 29 yaşındaki Kristofer Erlbacher isimli bir adam ve arkadaşı 30 yaşındaki Caleb Solberg eğlenmek için gece dışarı çıkmıştı. Ancak bir süre sonra Erlbacher ile Solberg arasında yemeğe dökülen bir mayonez nedeniyle anlaşmazlık çıktı. Mekanda bulunan diğer kişilerin araya girmesi üzerine tartışma yatıştırıldı. Ancak arkadaşına sinirlenen Erlbacher inanılmaz bir şekilde intikam aldı.

KAMYONETLE DEFALARCA KEZ EZDİ

Gece kulübünde başlayan kavganın yatışması üzerine iki arkadaş evlerine dağıldı. Bu sırada görgü tanıklarının ifadelerine göre ikili birbirlerini ölümle tehdit etti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından kamyonetiyle birlikte arkadaşı Caleb Solberg'in evine giden Kristofer Erlbacher, burada bir süre daha tartışma yaşanmasının ardından arkadaşını kamyonetle ezerek öldürdü.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Olayın ardından incelemelerini başlatan polis ekipleri Solberg’in ilk darbede ölmediğini ve Erlbacher’in onu öldürmek için kasıtlı bir şekilde defalarca kez kamyonla üzerinden geçtiğini saptadı. Katil zanlısı ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.



