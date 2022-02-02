Restoranı birbirine kattılar! Biftek kıtlığı kavgaya neden oldu, ortalık savaş alanına döndü

Amerika Birleşik Devletleri’nin Pensilvanya eyaletindeki bir restoranda yaşanan biftek kıtlığı nedeniyle müşteriler arasında anlaşmazlık yaşanmaya başladı. Tansiyonun yükselmesi üzerine müşteriler birbirlerine restoranda bulunan sandalye ve masalarla saldırdı. O anlar başka bir müşterinin cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

GÖRGÜ TANIKLARININ İFADELERİNE BAŞVURULDU

Restoranın eski çalışanlarından biri açık büfedeki bifteklerin bitmesinden sonra müşterilerin sinirlendiğini ve kavganın başlangıcının bu olduğunu polis ifadesinde anlattı. Dylan Becker, isimli eski çalışan, restoranda çalışan bir diğer bir kişinin kendisine kavgayı bildirdiğini söyledi. Becker, “Restoranda daha önce böyle bir kavga görmemiştim. Biftek yüzünden olduğunu duydum ve görünüşe göre biri çizgiyi aştı." dedi.

Öte yandan bir müşteri ise kavganın bir parça biftekle ilgili yanlış bir anlaşılma nedeniyle çıktığını söyledi. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor ve kavgayı başlatan kişinin saldırı suçlamasıyla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.



