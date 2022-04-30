Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Gözünün önünde kocası çocuklarının bakıcısıyla aldatmış! Fotoğrafı görünce gerçeği anladı

Gözünün önünde kocası çocuklarının bakıcısıyla aldatmış! Fotoğrafı görünce gerçeği anladı

30.04.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Natalie isimli bir kadın kocasının ihanetini ailecek gittikleri bir Disneyland gezisinde çekilen fotoğraf karesinde gördü. İhanetini fark ettikten sonra eşinden boşanan Natalie, sosyal medya hesabından aldatıldığını fark ettiği anı anlattı. Ailecek gittikleri bir gezide kocası ve çocuklarının bakıcısının samimi bir fotoğrafını gören kadın gerçeği anladığını söyledi.

Gözünün önünde kocası çocuklarının bakıcısıyla aldatmış! Fotoğrafı görünce gerçeği anladı

Aile tatilinin eski fotoğraflarına bakan bir kadın kocasının kendisini aldattığı ana şahit oldu. Natalie, kocasının çocuklarının bakıcısıyla yakın bir ilişkisi olduğunu anladığı fotoğraf karesinden sonra boşanmaya karar verdiğini söyleyerek aldatılma hikayesini TikTok hesabından takipçileriyle paylaştı. Kadın gönderisine, “Orlonda’daki Disneyland’a gittik ve bakıcıyı da yanımıza aldık. Çocuklarımıza yardım etmesi gerekiyordu, kocama değil” notunu ekledi.

Kızını damadıyla aldattı! Yaşadığı ihaneti sosyal medya hesabından itiraf ettiKızını damadıyla aldattı! Yaşadığı ihaneti sosyal medya hesabından itiraf etti

“ESKİ FOTOĞRAFLARA BAKIYORDUM”

2

TikTok’ta 1.4 milyondan fazla izlenmeye ulaşan gönderisinde Natalie, "Eski fotoğraflara bakıyordum ve biraz fazla yakın oldukları birden fazla fotoğrafa rastladım.” dedi. Natalie’nin sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafta kendisi çocuklarından biriyle ön sırada otururken bakıcının kocasının omzuna yaslandığı bir anı gösterdi.

TikTok gönderisinin popüler olmasından sonra sosyal medya kullanıcıları aldatılma hikayesi hakkındaki fikirlerini yorumlarda belli etti. Bir kullanıcı gönderiye “Asla genç bir dadı almayın. Her zaman yaşlılar ve büyükanneler en iyisi!” yorumunu yaptı. Bir başka kullanıcı ise, “Eski bir dadı olarak, babayla oturmadan önce çocukla ya da anneyle otururdum!" yorumuyla Natalie’ye destek oldu.

Sevgilisinin üvey kız kardeşiyle aldattığını öğrendi! İkisinin çektiği cinsel ilişki videolarını ifşa ettiSevgilisinin üvey kız kardeşiyle aldattığını öğrendi! İkisinin çektiği cinsel ilişki videolarını ifşa etti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Güpegündüz kız arkadaşının cesedini taşıdı! Gören inanamadıGüpegündüz kız arkadaşının cesedini taşıdı! Gören inanamadı
Damat düğüne gelmeyince öyle bir şey yaptılar ki...Damat düğüne gelmeyince öyle bir şey yaptılar ki...
O 23 yaşında, erkek arkadaşı ise 63! "Ona bir saatte âşık oldum"O 23 yaşında, erkek arkadaşı ise 63! "Ona bir saatte âşık oldum"
Anahtar Kelimeler:
Aldatma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Damat düğüne gelmeyince öyle bir şey yaptılar ki...

Damat düğüne gelmeyince öyle bir şey yaptılar ki...

Cinsellik itirafı olay oldu! “Üçlü ilişkide katı kurallarım...”

Cinsellik itirafı olay oldu! “Üçlü ilişkide katı kurallarım...”

Haftalar sonra anlattı! “Ailemi öldürmeye çok yaklaştılar”

Haftalar sonra anlattı! “Ailemi öldürmeye çok yaklaştılar”

İlginizi Çekebilir

“Seks çekilişi yapıyorum” demişti! Bu kez kovulma nedeni...

“Seks çekilişi yapıyorum” demişti! Bu kez kovulma nedeni...

Zararlı sanılıyor ama... Yüksek tansiyonu anında düşürüyor

Zararlı sanılıyor ama... Yüksek tansiyonu anında düşürüyor

Gürültü önleyici özelliği ile dikkat çeken Airpods'u mercek altına alıyoruz

Gürültü önleyici özelliği ile dikkat çeken Airpods'u mercek altına alıyoruz

Bayram öncesinde doldu! Resmen akın ettiler

Bayram öncesinde doldu! Resmen akın ettiler

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Para tasarrufunuza yardımcı olacak mucizevi ürünler

Para tasarrufunuza yardımcı olacak mucizevi ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.