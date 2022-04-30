Gözünün önünde kocası çocuklarının bakıcısıyla aldatmış! Fotoğrafı görünce gerçeği anladı

Aile tatilinin eski fotoğraflarına bakan bir kadın kocasının kendisini aldattığı ana şahit oldu. Natalie, kocasının çocuklarının bakıcısıyla yakın bir ilişkisi olduğunu anladığı fotoğraf karesinden sonra boşanmaya karar verdiğini söyleyerek aldatılma hikayesini TikTok hesabından takipçileriyle paylaştı. Kadın gönderisine, “Orlonda’daki Disneyland’a gittik ve bakıcıyı da yanımıza aldık. Çocuklarımıza yardım etmesi gerekiyordu, kocama değil” notunu ekledi.

“ESKİ FOTOĞRAFLARA BAKIYORDUM”

TikTok’ta 1.4 milyondan fazla izlenmeye ulaşan gönderisinde Natalie, "Eski fotoğraflara bakıyordum ve biraz fazla yakın oldukları birden fazla fotoğrafa rastladım.” dedi. Natalie’nin sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafta kendisi çocuklarından biriyle ön sırada otururken bakıcının kocasının omzuna yaslandığı bir anı gösterdi.

TikTok gönderisinin popüler olmasından sonra sosyal medya kullanıcıları aldatılma hikayesi hakkındaki fikirlerini yorumlarda belli etti. Bir kullanıcı gönderiye “Asla genç bir dadı almayın. Her zaman yaşlılar ve büyükanneler en iyisi!” yorumunu yaptı. Bir başka kullanıcı ise, “Eski bir dadı olarak, babayla oturmadan önce çocukla ya da anneyle otururdum!" yorumuyla Natalie’ye destek oldu.



