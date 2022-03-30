Sevgilisinin üvey kız kardeşiyle aldattığını öğrendi! İkisinin çektiği cinsel ilişki videolarını ifşa etti

Erkek arkadaşının üvey kız kardeşiyle kendisini aldattığını öğrenen Courtney Copenhagen isimli genç kız aldığı intikamla bir anda sosyal medya popüler oldu. Üvey kız kardeşinin telefonunda sevgisiyle cinsel ilişkiye girdiği bir video bulan genç kız, yaşadıklarını sosyal medyadan anlattı. TikTok paylaşımına Copenhagen, “Üvey kız kardeşimin telefonunda videoyu fark edene kadar onu asla bir tehdit olarak görmedim. Annenle öğle yemeğine çıkmadım ama ona videoyu gösterdim” notunu ekledi.

HİÇBİRİYLE KONUŞMUYORUM

Eski sevgilisi ve üvey kız kardeşinin ihanetini gösteren videoyu erkek arkadaşının annesi ve kendi annesiyle paylaştıktan sonra işlerin garip hale geldiğini söyledi. Copenhagen, “Üniversitenin ilk yılında tanışıp sevgili olmuştuk. Annesi videoyu gördükten sonra ne olduğunu bilmiyorum. Beni engelledi. Üvey kız kardeşim korkunç biri olduğumu söyleyerek benimle konuşmuyor. Ne yazık ki annem de benimle iletişimi tamamen kesti. Hiçbiriyle konuşmuyorum” ifadelerini kullandı.

Copenhagen’in sosyal medyada dikkat çeken paylaşımından sonra sosyal medya kullanıcıları genç kıza destek yorumları gönderdi. Binlerce beğeni ve yoruma ulaşan gönderi de Copenhagen’in intikam planı nedeniyle tebrik edenlerin sayısı bir anda arttı.



