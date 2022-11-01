Gözyaşları içinde kocasının cinsel yayın yapması için zorladığını itiraf eden Twitch yayıncısı Amouranth, sosyal medyaya hızlı döndü

Gerçek adı Kaitlyn Michelle Siragusa olan ve sosyal medyada genellikle Amouranth kullanıcı ismiyle bilinen fenomen isim geçtiğimiz günlerde ismini açıklanmak istemediği kocasının tehdidi nedeniyle cinsel içerikli paylaşımlar yapmak zorunda bırakıldığını söylemişti. Gözyaşları içinde hayranlarında yardım isteyen Amouranth sosyal medyada ara verdiğini açıkladıktan sonra sadece 5 gün içinde güçlü bir geri dönüş yaptı.

DÖNÜŞÜ MUHTEŞEM OLDU

Twitch yayınları ve OnlyFans’tan yetişkinlere özel olarak yaptığı paylaşımlar sayesinde kısa sürede 6 milyon kullanıcıya ulaşan Amouranth hayranlarınan uzun süre ayrı kalamadı. 51 bin sosyal medya takipçisi bulunan Instagram hesabından beyaz iç çamaşırı takımıyla verdiği pozları paylaşan Amouranth gönderisine sadece alev emojisi koymayı tercih etti.

Fenomen ismin gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekerken paylaşımının sonrasında tepkiler de beraberinde geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Kocanın seni zorladığını anlattığın yayını izledim ve çok üzüldüm. Şimdi kendin paylaşıyorsun” dedi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Seni yeniden görmek muhteşem” yorumunu ekledi.



