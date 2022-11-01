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Sosyal medyadan yardım istedi! Partnerinin günde onlarca kez cinsel birliktelik istediğini dile getiren kadın isyan etti

01.11.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de okuyucularına ilişki tavsiyeleri veren Jane O’Gorman’a yine birbirinden ilginç itiraflar geldi. Partnerinin yatak odasındaki isteklerinden endişe duyan bir okuyucu, Jane O’Gorman’dan yardım istedi. Sevgilisinin günde birden fazla cinsel birliktelik istediğini dile getiren kadın genç adamın özel hayatını ifşa etmekle eleştirildi.

Sosyal medyadan yardım istedi! Partnerinin günde onlarca kez cinsel birliktelik istediğini dile getiren kadın isyan etti

İngiltere’de okuyucularından gelen ilişki sorunlarını yanıtlayan ve sorunlara çözüm üretmesiyle popüler hale gelen Jane O’Gorman’a gönderilen itiraflar gündem yarattı. İsmi açıklanmayan bir kadın tarafından gönderilen mesajda sevgilisinin gün içindeki cinsel birliktelik istediğinden yorulduğunu dile getiren kadın orgazm taklidi yaptığını söyledi.

“SİNİR BOZUCU BİR İŞ OLARAK GÖRÜYORUM”

İsmi açıklanmayan kadın yaptığı paylaşımda, “Seks için sahte orgazm oluyorum ki cinsel birlikteğimiz çabuk bitsin. Sevgilim sürekli cinsel ilişki istiyor. Bunu artık sinir bozucu ve yapışkan bir iş olarak görüyorum. En iyi arkadaşım onu bu şekilde aldatmamın yanlış olduğunu ve dürüst olmaya başlamam gerektiğini söylüyor. Ne yapmalıyım?” dedi.

Jane O’Gorman ise yardım isteyen okuyucusuna, “Enerjik ve coşkulu bir sevgilin var ancak sen yine de kendini mutlu hissetmiyorsunuz. Zihniyetinizi değiştirmeniz ve her cinsel yakınlaşmadan en iyi şekilde yararlanmaya başlamanız mı gerekiyor? Sevgilinizle dürüst bir şekilde konuşun. Bu ikiniz için de harika bir başlangıç olacak” yanıtını verdi.

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sosyal medya Cinsellik

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