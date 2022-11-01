Love Island’ın (Aşk Adası) yıldızı Georgia Steel’in iç çamaşırıyla verdiği poz sosyal medyayı salladı! “Kelime bulamıyorum”

İngiltere’nin en çok izlenen reality şov programı Love Island ile ünlenen 24 yaşındaki Georgia Steel, 1.5 milyon takipçisiyle seksi bir pozunu paylaştı. Yaz mevsiminin bitmesiyle birlikte yaz aylarında çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Pembe iç çamaşırı takımıyla bir merdivenin üzerine uzandığı anları paylaşan Steel takipçilerini heyecanlandırmayı başardı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Fenomen isim müstehcen pozunu “Yaz mevsimine bir nostalji” notunu ekledi. Steel’in paylaşımı kısa sürede dikkatleri çekerken sosyal medyada kullanıcılarından övgü dolu yorumlar topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye “Kelime bulamıyorum” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçekdışı görünüyor” yorumunu yaptı.