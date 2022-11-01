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Love Island’ın (Aşk Adası) yıldızı Georgia Steel’in iç çamaşırıyla verdiği poz sosyal medyayı salladı! “Kelime bulamıyorum”

01.11.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de yayınlanan Love Island (Aşk Adası) programına katıldıktan sonra kısa sürede ünlenmeyi başaram Georgia Steel sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak pembe iç çamaşırı takımıyla sosyal medyadan poz veren Steel’in gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

Love Island’ın (Aşk Adası) yıldızı Georgia Steel’in iç çamaşırıyla verdiği poz sosyal medyayı salladı! “Kelime bulamıyorum”

İngiltere’nin en çok izlenen reality şov programı Love Island ile ünlenen 24 yaşındaki Georgia Steel, 1.5 milyon takipçisiyle seksi bir pozunu paylaştı. Yaz mevsiminin bitmesiyle birlikte yaz aylarında çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Pembe iç çamaşırı takımıyla bir merdivenin üzerine uzandığı anları paylaşan Steel takipçilerini heyecanlandırmayı başardı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Fenomen isim müstehcen pozunu “Yaz mevsimine bir nostalji” notunu ekledi. Steel’in paylaşımı kısa sürede dikkatleri çekerken sosyal medyada kullanıcılarından övgü dolu yorumlar topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye “Kelime bulamıyorum” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçekdışı görünüyor” yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Love Island İngiltere Georgia Steel

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