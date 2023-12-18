GQ Ödül Törenine Ata Demirer'in fit görüntüsü damga vurdu!

Adeta ünlüler geçidinin yaşandığı GQ ödül töreni gecesinde birbirinden ünlü oyuncu ve sporcular ödül aldı. Gecede adeta ünlüler geçidi yaşandı. Kırmızı halıda poz veren ünlü isimlerin tarzları,kıyafetleri, saç ve makyajlarına kadar her bir detayı sosyal medyada da yorumlandı. Gözlerin çevrildiği ödül gecesine Ata Demirer damga vurdu.

Yılın Komedi İnsanı ödülüne Ata Demirer layık görüldü. Demirer'e ödülü Gülse Birsel takdim etti.

FİT HALİYLE HERKESİ ŞOKE ETTİ!

Ünlü komedyen, son olarak verdiği kilolarla sosyal medyada adından söz ettirmişti. Bir dönem 140 kilo olan Demirer, 30 kilo vererek eski görüntüsüne veda etmişti. Ata Demirer, GQ Dergisi'nin ödül törenindeki görüntüsüyle herkesi şoke etti.

Bir hayli kilo veren Demirer'in zayıflığı yorumlara neden oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları şu yorumları yaptı;

"Abi iyi zayıflamışsın helâl olsun"

“Tanıyamadım, resmen erimişsiniz”

"Ata Demirer erimiş"









