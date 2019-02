GQ Türkiye Men Of The Year 2018 kırmızı halısında şıklık yarışı

Hazal Filiz Küçükköse

GQ Türkiye Men Of The Year 2018 Ödül Töreninde her yıl olduğu gibi bu sene de şıklık yarışı yaşandı. Ünlü isimlerin özenle hazırlandığı gecede küçük piştiler de olmadı değil. Genç oyuncu Hazal Filiz Küçükköse'nin bu gecede giydiği Zuheyla Kuru imzalı kıyafeti, Şeyma Subaşı'nın kıyafetiyle neredeyse aynı olması dikkatlerden kaçmadı.