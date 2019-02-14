İşte görkemli gecenin kırmızı halısından kareler...
GQ Türkiye Men Of The Year 2018 kırmızı halısında şıklık yarışı
Hazal Filiz Küçükköse
GQ Türkiye Men Of The Year 2018 Ödül Töreninde her yıl olduğu gibi bu sene de şıklık yarışı yaşandı. Ünlü isimlerin özenle hazırlandığı gecede küçük piştiler de olmadı değil.
Genç oyuncu Hazal Filiz Küçükköse'nin bu gecede giydiği Zuheyla Kuru imzalı kıyafeti, Şeyma Subaşı'nın kıyafetiyle neredeyse aynı olması dikkatlerden kaçmadı.
Şeyma Subaşı
Küçük farklılıkların olduğu Şeyma Subaşı'nın kıyafeti ise RaisaVanessa imzası taşıyor.
Ezgi Mola - Yılmaz Erdoğan - Bensu Soral - Rıza Kocaoğlu
Aras Bulut İynemli - Bige Önal
Hande Soral - İsmail Demirci
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