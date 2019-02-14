MAGAZİN

GQ Türkiye Men Of The Year 2018 kırmızı halısında şıklık yarışı

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.02.2019 09:34 | Son Güncelleme

GQ Türkiye, 2018’de başarıları ve stiliyle dikkat çeken erkekleri ve yılın kadınını seçti. GQ tarafından dünya çapında 23 yıldır sürdürülen ve Türkiye’de CLEAR ana sponsorluğunda, bu yıl yedinci kez düzenlenen 'GQ Türkiye Men Of The Year' ödül töreninde şıklık yarışı yaşandı.

İşte görkemli gecenin kırmızı halısından kareler...

GQ Türkiye Men Of The Year 2018 kırmızı halısında şıklık yarışı

Hazal Filiz Küçükköse

Hazal Filiz Küçükköse
GQ Türkiye Men Of The Year 2018 Ödül Töreninde her yıl olduğu gibi bu sene de şıklık yarışı yaşandı. Ünlü isimlerin özenle hazırlandığı gecede küçük piştiler de olmadı değil. Genç oyuncu Hazal Filiz Küçükköse'nin bu gecede giydiği Zuheyla Kuru imzalı kıyafeti, Şeyma Subaşı'nın kıyafetiyle neredeyse aynı olması dikkatlerden kaçmadı.

Şeyma Subaşı

Şeyma Subaşı
Küçük farklılıkların olduğu Şeyma Subaşı'nın kıyafeti ise RaisaVanessa imzası taşıyor.
Ezgi Mola - Yılmaz Erdoğan - Bensu Soral - Rıza Kocaoğlu
Demet Evgar
Aras Bulut İynemli - Bige Önal
Wilma Elles
Can Yaman
Bensu Soral
Birand Tunca
Meltem Cumbul
Burak Hakkı - Hara Pappa
Aslıhan Karalar
Demet Özdemir
Eda Taşpınar
Elif Dürüst
Enis Arıkan
Furkan Andıç
Gazapizm
Gökçe Bahadır
Gülse Birsel
Günsel Ülkü
Hande Soral - İsmail Demirci
Hazal Filiz Küçükköse
İlayda İldır
İrem Sak
İzzet - Didem Antebi
Nazlı Çelik
Begüm - Melis Özer
Nesrin Cevadzade
Özlem Suer
Patricia Muslera
Pedro Alonso
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı hazal filiz küçükköse pişti

En Çok Okunan Haberler

Tunç Soyer'den flaş HDP açıklama

Tunç Soyer'den flaş HDP açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

Anlaşma sağlandı! Google, YouTube, Facebook ve Twitter artık...

Anlaşma sağlandı! Google, YouTube, Facebook ve Twitter artık...

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Demirören Medya'da üst düzey ayrılık!

Demirören Medya'da üst düzey ayrılık!

İnanılmaz olay! Tarihi derbi yarıda kaldı

İnanılmaz olay! Tarihi derbi yarıda kaldı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Güldür Güldür oyuncusu arkadaşlarıyla taksici bıçaklayıp darp etti

Güldür Güldür oyuncusu arkadaşlarıyla taksici bıçaklayıp darp etti

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cem Yılmaz'dan bedava bilet tepkisi

O istek kızdırdı: Bu benim kına gecem değil

Demet Akalın’dan Şeyma Subaşı’nın kitap tepkisi

Kitap çıkaracağını duyunca... Olay tepki

GQ Türkiye Men Of The Year 2018 Ödülleri sahiplerini buldu

Ödül törenine damga vuran an! Bu sene o ödülü o aldı

Kırmızıgül'ün avukat eşi, kayınvalidesinin avukatlığını yaptı

Kırmızıgül'ün avukat eşi, kayınvalidesinin avukatlığını yaptı

Çağla Şıkel’den Alişan’ın bebeğine ziyaret

Çağla Şıkel’den Alişan’ın bebeğine ziyaret

Gökçe Bahadır'ın Tarkan hayali!

Gökçe Bahadır'ın Tarkan hayali!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.