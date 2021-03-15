Grammy Ödülü’ne layık görülen film müzikleri büyük beğeni topladı

Kasım ayı içersinde hangi film müziklerinin, yazarlarının ve bestecilerinin adaylık aldığı açıklanmıştı. ABD'de, müzik dünyasının "Oscar"ı olarak bilinen 63. Grammy Ödülleri'nin töreni 31 Ocak'ta yapılacaktı ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen hızlı artış nedeniyle ertelenmişti. 14 Mart’ta gerçekleşen törenle kazananlar resmi olarak belirlendi.

Görsel Medyada En İyi Derleme Soundtrack:

A BEAUTIFUL DAY IN THE NEIGHBORHOOD

BILL veTED FACE THE MUSIC

EUROVISION SONG CONTEST: THE STORY OF FIRE SAGA

FROZEN 2

JOJO RABBIT (KAZANAN)

Görsel Medyada En İyi Beste:

AD ASTRA - Max Richter

BECOMING -Kamasi Washington

JOKER - Hildur Gudnadottir (KAZANAN)

1917 - Thomas Newman

STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER - John Williams

Görsel Medyada En İyi Yazılan Şarkı:

BEAUTIFUL GHOSTS (CATS) - Andrew Lloyd Webber ve Taylor Swift

CARRIED ME WITH YOU (ONWARD) - Brandi Carlile, Phil Hanseroth ve Tim Hanseroth

INTO THE UNKNOWN (FROZEN 2) - Kristen Anderson-Lopez ve Robert Lopez, (Idina Menzel ve AURORA)

NO TIME TO DIE (NO TIME TO DIE) - Billie Eilish O'Connell ve Finneas Baird O'Connell (KAZANAN)

STAND UP (HARRIET) - Joshuah Brian Campbell ve Cynthia Erivo

Grammy Ödülleri'ne Billy Eilish ve Finneas O'Connell damgasını vurdu. “No Time To Die” filmini henüz sinema izleyicisiyle buluşmadan ödüle sahip oldu. Böylelikle Grammy tarihinde ilk kez gösterime girmeyen bir filmin bestelenen müziği ödül sahibi olmuş oldu. Grammy'nin kuralları arasında, şarkının yazıldığı film izlenmeden müzisyen ve şarkının aday gösterilmemesi gerektiği yer alıyordu. Ancak koronavirüs pandemisiyle birlikte değişen birçok kural gibi Grammy de kendini değiştirmek zorunda kaldı.



