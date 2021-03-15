Grammy Ödülü’ne layık görülen film müzikleri büyük beğeni topladı

Kasım ayı içersinde hangi film müziklerinin, yazarlarının ve bestecilerinin adaylık aldığı açıklanmıştı. ABD'de, müzik dünyasının "Oscar"ı olarak bilinen 63. Grammy Ödülleri'nin töreni 31 Ocak'ta yapılacaktı ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen hızlı artış nedeniyle ertelenmişti. 14 Mart’ta gerçekleşen törenle kazananlar resmi olarak belirlendi.
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Grammy Ödülleri'ne Billy Eilish ve Finneas O'Connell damgasını vurdu. “No Time To Die” filmini henüz sinema izleyicisiyle buluşmadan ödüle sahip oldu. Böylelikle Grammy tarihinde ilk kez gösterime girmeyen bir filmin bestelenen müziği ödül sahibi olmuş oldu. Grammy'nin kuralları arasında, şarkının yazıldığı film izlenmeden müzisyen ve şarkının aday gösterilmemesi gerektiği yer alıyordu. Ancak koronavirüs pandemisiyle birlikte değişen birçok kural gibi Grammy de kendini değiştirmek zorunda kaldı.
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