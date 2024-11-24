Granül kahveli kurabiye tarifi: Granül kahveli kurabiye nasıl yapılır?

Farklı tarifler denemeyi farklı lezzetler deneyimlemeyi sevenlerdenseniz bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Granül kahveli kurabiye tarifini kendi mutfağınızda kısa süre içinde hazırlayarak çayın ya da kahvenin yanında ikram edebilirsiniz.
Granül kahveli kurabiye tarifini aşağıdaki adımları uygulayarak ve verilen malzemeleri kullanarak kolayca hazırlayabilirsiniz. İsterseniz iç malzemesi ve üst süsü olarak ceviz baden ya da fındık kullanabilirsiniz.
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