Granül kahveli kurabiye tarifi: Granül kahveli kurabiye nasıl yapılır?

Granül kahveli kurabiye tarifini aşağıdaki adımları uygulayarak ve verilen malzemeleri kullanarak kolayca hazırlayabilirsiniz. İsterseniz iç malzemesi ve üst süsü olarak ceviz baden ya da fındık kullanabilirsiniz.

MALZEMELER 125 gram tereyağı

1 yumurtanın sarısı

1 çay bardağı yağ

1 çay bardağı şeker

1 çay bardağı badem ya da ceviz

1 tatlı kaşığı pudra şekeri

1 tatlı kaşığı granül kahve

1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Alabildiği kadar un

Üzerine:

Yumurtanın akı

1 bardak çekilmiş ceviz