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Granül kahveli kurabiye tarifi: Granül kahveli kurabiye nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
24.11.2024 23:17
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Farklı tarifler denemeyi farklı lezzetler deneyimlemeyi sevenlerdenseniz bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Granül kahveli kurabiye tarifini kendi mutfağınızda kısa süre içinde hazırlayarak çayın ya da kahvenin yanında ikram edebilirsiniz.

Granül kahveli kurabiye tarifi: Granül kahveli kurabiye nasıl yapılır?
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Kaç adet 20
Hazırlık Süresi 10dk
Pişirme Süresi 20dk
Kalori/Porsiyon 475kal

Granül kahveli kurabiye tarifini aşağıdaki adımları uygulayarak ve verilen malzemeleri kullanarak kolayca hazırlayabilirsiniz. İsterseniz iç malzemesi ve üst süsü olarak ceviz baden ya da fındık kullanabilirsiniz.

MALZEMELER

  • 125 gram tereyağı
  • 1 yumurtanın sarısı
  • 1 çay bardağı yağ
  • 1 çay bardağı şeker
  • 1 çay bardağı badem ya da ceviz
  • 1 tatlı kaşığı pudra şekeri
  • 1 tatlı kaşığı granül kahve
  • 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • Alabildiği kadar un
  • Üzerine:
  • Yumurtanın akı
  • 1 bardak çekilmiş ceviz

TARİF

  • Un hariç tüm malzemeleri bir kapta karıştırın.
  • Unu yavaş yavaş ekleyin.
  • Çok sert olmayan bir hamur elde edin.
  • Elinizle hamurdan parçalar kopartıp şekil verin.
  • Yağlı kâğıt serili fırın tepsisine parçaları dizin.
  • Üzerine yumurta akı sürün.
  • Ceviz serpiştirin.
  • Sıcak fırında 150 derecede 20 dakika kadar pişirin.
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