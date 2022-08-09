MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Grease müzikalinin yıldızı Olivia Newton-John kimdir? Olivia Newton-John neden öldü, kaç yaşında hayatını kaybetti?

Grease müzikalinin yıldızı Olivia Newton-John kimdir? Olivia Newton-John neden öldü, kaç yaşında hayatını kaybetti?

09.08.2022 07:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Grease müzikalinin yıldızı Olivia Newton-John hayata gözlerini yumdu. Acı haberi ünlü sanatçının eşi John Easterling yaptığı açıklama ile duyurdu. Grease filmi ile bir döneme damga vuran Avustralyalı şarkıcının hayatı ve biyografisi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Grease müzikalinin yıldızı Olivia Newton-John kimdir? Olivia Newton-John neden öldü, kaç yaşındaydı? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Grease müzikalinin yıldızı Olivia Newton-John kimdir? Olivia Newton-John neden öldü, kaç yaşında hayatını kaybetti?

Olivia Newton-John yaşamını yitirdi. John Easterling, eşinin bu sabah Güney Kaliforniya'daki çiftliğinde ailesi ve arkadaşlarının yanında hayatını kaybettiğini belirtti. Çıkan haberler sonrası birçok kişi internette "Olivia Newton-John kimdir?" "Olivia Newton-John neden öldü?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Ünlü yıldıza ilişkin merak edilenler haberimizde...

6

OLİVİA NEWTON-JOHN KİMDİR?

Olivia Newton-John, 26 Eylül 1948’de İngiltere’de doğdu.

ilk single’ını 1966'da İngiltere'de kaydettikten sonra I Honestly Love You, Have You Never Been Mellow, Please Mr.Please gibi şarkılarıyla adından söz ettiren Olivia Newton-John, 1974 yılında Eurovision'da Long Live Love adlı şarkıyla İngiltere'yi temsil etmiştir. Ünlü şarkıcı yarışmadan dördüncülükle ayrılmıştır.

1978’in en çok hasılat yapan filmi olan Grease’te oynayan Newton-John sonrasında Totally Hot albümünü çıkardı.

Olivia Newton-John büyük bütçeli filmlerde de oynamıştır.

Olivia Newton-John kariyeri boyunca dört Grammy Ödülü kazanmıştır.

Ünlü ismin albümünün 100 milyondan fazla sattığı bilinmektedir.

OLİVİA NEWTON-JOHN NEDEN ÖLDÜ?

Olivia Newton-John göğüs kanserine yenik düştü.

Ünlü sanatçının eşi John Easterling yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Dame Olivia Newton-John, bu sabah Güney Kaliforniya'daki çiftliğinde ailesi ve arkadaşlarının yanında huzur içinde vefat etti. Herkesin zor zamanda ailenin mahremiyetine saygı duymasını rica ediyoruz” ifadelerini kullandı. Easterling açıklamayı eşinin Instagram hesabından yayınladı ve “Olivia, 30 yılı aşkın süredir meme kanseriyle olan yolculuğunu paylaşarak umudun simgesi olmuştu”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çağatay Ulusoy sette ölümden döndü! Araçla aksiyon sahnesi çekilirken...Çağatay Ulusoy sette ölümden döndü! Araçla aksiyon sahnesi çekilirken...
Cinsel ilişki itirafı konuşulmuştu! Mertens'in eşinden çarpıcı paylaşımCinsel ilişki itirafı konuşulmuştu! Mertens'in eşinden çarpıcı paylaşım
Oğuzhan Koç konseri terk etti! Ortalık karıştı...Oğuzhan Koç konseri terk etti! Ortalık karıştı...
Anahtar Kelimeler:
grease kimdir müzikal ölüm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Çakar canlı yayını bastı! ''Fenerbahçe maçında katliam var!''

Ahmet Çakar canlı yayını bastı! ''Fenerbahçe maçında katliam var!''

Kılıçdaroğlu'nu "Sayın Cumhurbaşkanım" diyerek çağırdı

Kılıçdaroğlu'nu "Sayın Cumhurbaşkanım" diyerek çağırdı

Dünyaca ünlü yıldız hayatını kaybetti! "Hepimiz tekrar birlikte olacağız"

Dünyaca ünlü yıldız hayatını kaybetti! "Hepimiz tekrar birlikte olacağız"

Film gibi olay! Avrupa'ya geldiklerini sandılar ama...

Film gibi olay! Avrupa'ya geldiklerini sandılar ama...

3 bin nüfuslu adaya ziyaretçi akını! 180 bin kişi geldi, otellerde yer kalmadı

3 bin nüfuslu adaya ziyaretçi akını! 180 bin kişi geldi, otellerde yer kalmadı

"Güzel reklam, hayırlı işler" diyerek Bağcan ve Tilki'yi hedef almıştı! Sert yanıt geldi

"Güzel reklam, hayırlı işler" diyerek Bağcan ve Tilki'yi hedef almıştı! Sert yanıt geldi

İlginizi Çekebilir

Yaşlı kadın çöp gibi bir köşeye atıldı! Görenler inanamadı

Yaşlı kadın çöp gibi bir köşeye atıldı! Görenler inanamadı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Yangına itfaiyeci olarak çağrıldı! “Kardeşimin evi olduğunu...”

Yangına itfaiyeci olarak çağrıldı! “Kardeşimin evi olduğunu...”

Reza Zarrab ile ilişkisi olduğu konuşuluyordu! Bakın kiminle nişanlandı

Reza Zarrab ile ilişkisi olduğu konuşuluyordu! Bakın kiminle nişanlandı

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.