Greta Thunberg’in hayatı belgesel oluyor

Greta Thunberg, "İklim için okul grevi" kampanyasını tek başına başlatalı bir yılı biraz geçerken, Time dergisi tarafından yılın kişisi yani 2019 yılında dünyayı en çok etkileyen şahsiyet olarak seçildi. Derginin bugüne kadar yılın kişisi seçtiği en genç isim olan Thunberg'in fotoğrafı derginin kapağında "Gençliğin gücü" başlığıyla verilmişti. 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg’in hayatı belgesel film oluyor.

İklim aktivisti Greta Thunberg, ne kadar tartışılırsa tartışılsın, küresel ısınmayı dünya gündemine güçlü bir şekilde getirmeyi başardı. 16 yaşındaki isveçlinin bu önemli başarısını yıllardır takip eden Nathan Grossman, belgeselini Hulu için hazırladı.

EN BÜYÜK DESTEKÇİLERİ HOLLYWOOD YILDIZLARI

Greta ismini taşıyacak belgesel, 2020’de yayında olacak. Yapımcılar Cecilia Nessen ve Frederik Heinig… 2018 yılında bir okul grevi başlatan ve insanlara “Geleceğim yoksa, okula gitmemin anlamı ne?” sorusunu yönelten Thunberg, o günden beri belgeselciler ve gazeteciler tarafından takip ediliyor. Arnold Schwarzenegger, Leonardo DiCaprio ve Woody Harrelson gibi Hollywood yıldızları da kendisine destek oldu.



