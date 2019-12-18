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Greta Thunberg’in hayatı belgesel oluyor

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

BM İklim Zirvesi’nde gerçekleştirdiği konuşmayla bir anda dünyanın en çok tartışılan ismi olan İklim aktivisti 16 yaşındaki Greta Thunberg’in hayatı belgesel oluyor. Belgesel Hulu’da yayınlanacak.

Greta Thunberg’in hayatı belgesel oluyor

Greta Thunberg, "İklim için okul grevi" kampanyasını tek başına başlatalı bir yılı biraz geçerken, Time dergisi tarafından yılın kişisi yani 2019 yılında dünyayı en çok etkileyen şahsiyet olarak seçildi. Derginin bugüne kadar yılın kişisi seçtiği en genç isim olan Thunberg'in fotoğrafı derginin kapağında "Gençliğin gücü" başlığıyla verilmişti. 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg’in hayatı belgesel film oluyor.

İklim aktivisti Greta Thunberg, ne kadar tartışılırsa tartışılsın, küresel ısınmayı dünya gündemine güçlü bir şekilde getirmeyi başardı. 16 yaşındaki isveçlinin bu önemli başarısını yıllardır takip eden Nathan Grossman, belgeselini Hulu için hazırladı.

EN BÜYÜK DESTEKÇİLERİ HOLLYWOOD YILDIZLARI

Greta ismini taşıyacak belgesel, 2020’de yayında olacak. Yapımcılar Cecilia Nessen ve Frederik Heinig… 2018 yılında bir okul grevi başlatan ve insanlara “Geleceğim yoksa, okula gitmemin anlamı ne?” sorusunu yönelten Thunberg, o günden beri belgeselciler ve gazeteciler tarafından takip ediliyor. Arnold Schwarzenegger, Leonardo DiCaprio ve Woody Harrelson gibi Hollywood yıldızları da kendisine destek oldu.


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Anahtar Kelimeler:
greta thunberg BM İklim Zirvesi Greta belgeseli

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Proje kızı. Araştırın, aktivist falan değil bu.
Ne hayatı varmış ki belgesel olacak.. Ne büyüttüler ya. Git ortadoğuda herhangi bir insanı tut kolundan onun hayatına bak bakalım ne hayatlar var dedirtir... Düzenbazlar.
Sahte bir karakter yarattılar ve şu an birçok beyinsiz, bu iblis suratlı kızı iklim aktivisti sanıp alkış tutuyor. Belgesel de bu projenin bir ayağı, yoksa sürpriz bir şey değil. Neyse alkışlamaya devam etsin ahmaklar..
nefret söylemi ve insanları kin ve nefrete sürükleyen bir insan hiç bir zaman iyi bir insan değildir. ve iyi bir insan olmayanlar asla bu dünya için sağlıklı kararlar alamaz-veremezler.. bu kızın yüzünü gördüğüm anda tiksiniyorum.
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