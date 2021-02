Greyfurtun faydaları saymakla bitmiyor ama... İlaç kullanırken dikkat!

1 adet greyfurt ortalama 50 kalori ve 80 mg C vitamini içerir. Greyfurt suyu içerisinde yüksek oranda bulunan tansiyonun düşürülmesine yararlı olduğu bildirilen naringin ve naringenin isimli flavonoitlerin, aynı zamanda ağız kanseri oluşumunu da azaltıyor. Deney hayvanları üzerinde yürütülen bu çalışmada, ağız kanserine yol açtığı bilinen kimyasal maddelere, greyfurtta bulunan naringin ve naringenin belli bir etki göstermiştir. Greyfurtun lycopene ve liminoids içeriği de aynı zamanda prostat kanserinde olumlu etkiler sağlamaktadır.

PEKİ YA DİĞER MEYVE SULARI?

Yapılan çalışmalarda greyfurt suyu ile görülen bu etkileşmeye rağmen, yakın akrabaları olan ‘portakal suyu’ ve ‘limon suyu’ ile bu tip etkileşme bildirmiyor. Yani CYP3A4 enzimi üzerinde baskılayıcı etkileri tespit edilmemiş. Diğer taraftan, son zamanların popüler meyve suyu olan nar suyunun da deney hayvanlarında greyfurt suyu gibi bu enzim (CYP3A4) üzerinde baskılayıcı etkisi tespit edilmiş.

Son yapılan bir çalışmada, deneysel olarak piyasada bulunan bazı meyve sularının CYP3A4 üzerinde etkili olup olmadığı araştırılmış. Sonuç, bu enzimi baskılama kuvveti sırasıyla, greyfurt suyu > karadut suyu > beyaz üzüm suyu > nar suyu > böğürtlen suyu olarak gözlenmiş. Buna karşılık havuç suyu, mandalina suyu, soya suyu, domates suyunun bu enzim üzerinde etkisi görülmemiş. Bu bulguların deneysel olması nedeniyle klinik olarak da incelemeden kesin bir yorumda bulunulması hatalı olabilir. Ancak greyfurt suyu ve nar suyu üzerinde gözlenen bu deneysel bulguların, daha önce elde edilen klinik veriler ve deney hayvanları ile yürütülen çalışma sonuçları ile de paralellik göstermesi, karadut, böğürtlen ve üzüm suyunun da ilaçlarla birlikte kullanılmasının riskli olabileceğini düşündürüyor.

Sonbahar kış aylarının narenciye çeşitlerinden biri olan greyfurttan, ekşi lezzeti nedeniyle daha ziyade meyve suyu olarak yararlanılıyor. Özellikle son bahar aylarının bir ısınan, bir soğuyan değişken hava koşullarından kendimizi koruyabilmek için, bağışıklığımızı kuvvetlendirecek C vitamini ve diğer bitkisel ürünlerle desteklemek akılcı olacaktır. Yapılan çalışmalar narenciyenin içerisinde bulunan C vitamininin daha yüksek oranda emilebildiğini ortaya koyuyor. Greyfurt ise en yüksek C vitamini içeriğine sahip.