Grinin Elli Tonu yönetmeni James Foley hayatını kaybetti! 71 yaşındaydı

Ünlü yönetmen James Foley, 71 yaşında hayatını kaybetti. 'Grinin Elli Tonu' Özgürlüğün Elli Tonu' ve Madonna'nın başrol oynadığı 'Who's That Girl' gibi filmlerdeki çalışmalarıyla tanınan Foley'nin beyin kanseriyle mücadelesini kaybettiği açıklandı.

Halkla ilişkiler sorumlusu, The Hollywood Reporter'a yaptığı açıklamada, James'in hastalıkla uzun yıllar süren bir mücadelenin ardından "bu hafta başında uykusunda huzur içinde öldüğünü" söyledi.

James, dikkat çekici film kariyerinin yanı sıra, Peter Percher mahlasını kullanarak, 'Live to Tell', 'Papa Don't Preach' ve 'True Blue' gibi birçok ikonik müzik videosunda Madonna ile birlikte çalıştı .