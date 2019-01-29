Grip hastalarına 'antibiyotik kullanmayın' uyarısı! 'Bu çok tehlikeli' dedi, nedenini açıkladı

Yurt genelinde sıcaklıkların azalmasıyla kendini göstermeye başlayan grip özellikle yaşlılarda ve kronik hastalığı olanlarda ölümcül sonuç doğurabiliyor. Önemli bir sağlık problemi olan gripten korunmak için doğru bilinen yanlış, yanlış bilinen ise doğru olabiliyor. Uzmanlar, grip hastalarını antibiyotik kullanmamaları gerektiği konusunda uyarırken, yakın temaslardan kaçınılması gerektiğini öneriyor.

KTÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İftihar Köksal, kış mevsiminin grip mevsimi olarak adlandırıldığını dile getirerek, “İklim koşullarındaki değişme hastalıklarda da zaman zaman mevsimsel kaymalara sebep olabilmektedir. Gribi özellikle Aralık ayında çok fazla görmeye başladık. İçinde bulunduğumuz ayda da aynı şekilde vakalar devam etmektedir. Artık bu hastalık mevsimsel grip haline geldi. Grip vakaları devam etmekte. Gribin aşı ile korunabilir bir hastalık olmasına rağmen hala görülüyor olması. Grip belirtileri gelen hastalara baktığımızda birçok hastanın aşısız olduğunu görmek tabi ki üzüntü verici. Aşı olupta girip olanların bu hastalığı çok hafif geçirdiğini görüyoruz. Yanlış bilinen doğruların en başında aşının yapılması gerekiyor. Aşıya karşı bir tavır olduğunu gözlemliyoruz. Bu iyi bir şey değil. Özellikle risk grubunu oluşturan kronik hastalığı, akciğer, şeker, kalp, kanser hastaları kesinlikle aşı ile korunması gereken gruplar. Grip nezleden farklı, grip alt solunum yollarına inerek akciğeri etkileyerek ölümcül zatürreye yol açabilir. Bunlar bulaşıcı hastalıklar. Kışın bu hastalığı görmemizin nedenlerin arasında toplu yaşamın daha fazla olması. Havalandırma daha az, güneşi daha az görüyoruz. Bütün bu faktörler hastalığı kolaylaştırmaktadır” dedi.