Grip olan Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı

Güzel oyuncu Hande Soral, önceki gün Nişantaşı'nda yürürken görüntülendi. Gazetecileri karşısında gördüğü kısa süreli şaşkınlık yaşayan oyuncu, grip olduğunu ve doktorunun yanına gittiğini söyledi.

"O KONUDA ÖNLEM ALDIM"

Habertürk'te yer alan habere göre: Gribe yakalandığını söyleyen Hande Soral, çok öksürdüğü için muhabirlerle konuşmakta güçlük çekti. Son zamanların en tehlikeli salgınlarından biri olan koronavirüs ile ilgili konuşan Soral, "O konuda önlem aldım. Doktorumla sürekli görüşüyorum" dedi. Oyuncu daha sonra muhabirlere teşekkür ederek doktorunun bulunduğu muayenehaneye girdi.

