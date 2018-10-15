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Grip olmayı engelleyen 7 şifalı gıda

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 15.10.2018 17:30 | Son Güncelleme

Sıcak günleri geride bıraktık ve kışa merhaba dedik. Siz de bu havalarda hasta olmaktan korkuyorsanız beslenme planınıza bu 7 gıdayı muhakkak dahil etmelisiniz. Ben zaten bunları tüketiyorum diyorsanız o zaman tüketim sıklığınızı artırmalısınız. Bakalım gripten koruyan bu yiyecekler nelermiş...

Grip olmayı engelleyen 7 şifalı gıda

Balık

balık
İyi bir omega 3 kaynağı olan balık, kardiyovasküler ve bağışıklık sisteminizin sağlığı için son derece önemli bir gıdadır. Balığın içinde bulunan çeşitli mineraller, beyaz kan hücrelerinin üretimini sağlar. Vücutta beyaz kan üretiminin artması demek gribe karşı ciddi bir önlem anlamına gelir. Balık aynı zamanda solunum yolu iltihabını önlemeye yardımcı olur. Gripten korunmak için özellikle şu balık türlerini yemeye özen gösterin: Somon, ton balığı, sardalye, morino, orkinos, alabalık ve ringa.

Nar

nar

Güçlü antioksidan kaynağıdır. Soğuk algınlığı ve grip ile savaşır. İyi bir antioksidan olmasının yanı sıra yüksek miktar C vitamini ve folik asit içerir. Enfeksiyona neden olan virüsleri ortadan kaldırmak için antikor üretimini uyaran besin değerlerine sahiptir.

Baklagiller

baklagil
Nardan sonra yüksek antioksidana sahip bir diğer gıda grubudur. Solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruma sağlar. Düzenli tüketildiğini vücut direncini artırır. Gribe yakalansanız bile iyileşme sürecinizi hızlandıracaktır. Bunun için şu baklagil çeşitlerini yemeye ağırlık verin: Mercimek, nohut, bezelye ve soya fasulyesi.

Yoğurt

yoğurt
Ev yapımı yoğurt, bağırsak florasını besleyen bir probiyotik türüdür. Zararlı bakteri ve virüslerin çoğalmasını engelleyen yoğurt bağışıklık sistemini güçlendirerek sizi daha dirençli bir hale getirir. Ev yapımı yoğurdun düzenli tüketiminde solunum yolu enfeksiyonlarını önler ve aynı zamanda sindirim sistemini düzenler.

Sarımsak

sarimsak

Doğal antibiyotik kaynağı olan sarımsak, vücudu viral saldırılara karşı korur. Antibiyotik etkisiyle berabaer anti inflamatuar özelliği de bulunur. Sarımsağı çiğ bir şekilde tükettiğinizde bu etkilerinden en iyi şekilde yararlanacaksınız. Her gün bir diş sarımsağı aç karnına yutabilirsiniz. Sarımsağın kokusundan kurtulmak için bir gece öncesinden sütün içinde bekletebilirsiniz.

Tam tahıllar

tam tahıllar

Vücudunuzun enerji seviyesini korumaya yardımcı olur. Kaliteli karbonhidrat olan tam tahıllar güçlü bir aminoasit kaynağıdır. Lif ve antioksidan bakımından zengin olan tam tahıllar sindirim sistemini düzenler, bağışıklık sistemini kuvvetlendirir ve solunum yolu enfeksiyonlarıyla savaşır. Tüketilmesi tavsiye edilen tam tahıllar şu şekildedir: Esmer pirinç, yulaf, arpa, buğday tohumu, tam tahıllı ekmek.

Ispanak

ıspanak

Gribe karşı koruyan sağlıklı ve düşük kalorili bir kış sebzesidir. Kilo vermenize yardımcı olacak ıspanak, bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirerek gripten karşı koruma sağlayacaktır. Ispanağın sağlıklı etkilerinden faydalanmak için çiğ bir şekilde tüketilmesi tavsiye edilir. Örneğin ıspanağın salatasını yapabilir ya da smoothie şeklinde tüketebilirsiniz.


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