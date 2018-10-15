Grip olmayı engelleyen 7 şifalı gıda

Balık



İyi bir omega 3 kaynağı olan balık, kardiyovasküler ve bağışıklık sisteminizin sağlığı için son derece önemli bir gıdadır. Balığın içinde bulunan çeşitli mineraller, beyaz kan hücrelerinin üretimini sağlar. Vücutta beyaz kan üretiminin artması demek gribe karşı ciddi bir önlem anlamına gelir. Balık aynı zamanda solunum yolu iltihabını önlemeye yardımcı olur. Gripten korunmak için özellikle şu balık türlerini yemeye özen gösterin: Somon, ton balığı, sardalye, morino, orkinos, alabalık ve ringa.

Nar

Güçlü antioksidan kaynağıdır. Soğuk algınlığı ve grip ile savaşır. İyi bir antioksidan olmasının yanı sıra yüksek miktar C vitamini ve folik asit içerir. Enfeksiyona neden olan virüsleri ortadan kaldırmak için antikor üretimini uyaran besin değerlerine sahiptir.

Baklagiller



Nardan sonra yüksek antioksidana sahip bir diğer gıda grubudur. Solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruma sağlar. Düzenli tüketildiğini vücut direncini artırır. Gribe yakalansanız bile iyileşme sürecinizi hızlandıracaktır. Bunun için şu baklagil çeşitlerini yemeye ağırlık verin: Mercimek, nohut, bezelye ve soya fasulyesi.