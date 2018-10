Gribe ne iyi gelir? Grip nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?

Grip, yakalanması kolay ama iyileşmesi biraz sıkıntılı olan ve her sene bir kere bile olsa yakalanma ihtimali bir hastalıktır. Bizi yorgun, halsiz bırakıp yataklara düşüren grip, iş ortamında, toplu taşımada kolayca bulaşabilir. Grip, bulaşıcı olması nedeniyle hemen herkeste görülen ve tam olarak tedavisi olmayan bir hastalık aslında. Grip virüsü, sürekli kendini yenilediği için grip aşısının içeriği de her sene değiştirilir. Gripten kurtulma yolları ile birlikte gribi önlemek bir yere kadar geçerlidir. Bu önlemlere rağmen gribe yakalandınız peki nasıl kurtulacaksınız? Doktorunuz verdiği ilaçlar, antibiyotikler dışında gribe ne iyi gelir, grip nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler ve evinizde hazırlayacağınız doğal çözümler ile iyileşme süresini kısaltabilirsiniz. İşte grip hakkında merak edilenler...

Grip için evde hazırlayabileceğiniz bu doğal çözüm yolu ile hastalığı kısa zamanda iyileştirmek mümkün. Bu tarifin içinde yer alan ve her biri ayrı ayrı gribe iyi gelen besinler olan limon, ananas, zencefil, sarımsak ve balı kullanacağız. Peki ne kadar lazım? Nasıl yapılır? Bu içecek nasıl tüketilir?

Gribe yakalanmadan önce bazı önlemler alarak bu hastalıktan korunabiliriz. Grip aşısı dışında bazı besinlerin tüketimi de bize gribe karşı koruma sağlar. Özellikle bu hastalık için en çok gerekli olan C vitamini içeren besinler, bu listenin başında gelir. Ve bağışıklık sistemini güçlendiren, doğal antibiyotik olan besinler ile gripten korunmamız mümkündür. Gripten korunmak için egzersizi kesinlikle ihmal etmemiz gerekiyor. Bol sıvı almak ile birlikte soğan ve sarımsak gibi grip için doğal kalkan olan besinleri tüketmemiz gerekiyor. Grip için kelle paça çorbası özellikle tavsiye edilirken eğer sevmiyorsanız tereyağlı mercimek çorbası da size vücut direncini ve enerjinizi artıracaktır.

Gribe yakalandığımız zaman vücut direncimiz düşer ve kendimizi halsiz hissederiz. Bağışıklık sisteminin kuvvetine göre grip 1-2 haftada geçer. Gribin geçmesi ise vücudun direncine bağlıdır. Bu yüzden vücut direncini yükseltecek ve özellikle A, C ve E vitaminleri içeren besinleri tüketmek gerekir. Bunların dışında selenyum, çinko, magnezyum minarelleri, omega 3 ve omega 9 yağ asitleri de grip sırasında tüketilmesi tavsiye edilir.

2- Gribin en çok görüldüğü kış ayların, C vitamini bakımından zengin olan meyvelerin mevsimidir aynı zamanda. C vitamini, antioksidan olması nedeniyle vücudu zararlı maddelerden arındırır. Böylece vücudun savunma gücü artmış olur. Başlıca C vitamini içeren yeşil biber, maydanoz, tere, roka, karnabahar, ıspanak, portakal, limon, mandalina ve kuşburnu gibi besinlerin tüketimine yer vermek gerekir.

3- Bir başka antioksidan ise E vitaminidir. Bu özelliği ile E vitamini, grip tedavisinden başlıca yardımcımızdır. Fındık, ceviz, badem gibi yağlı tohumlar ile, sıvı yağlar (kanola, ayçiçeği yağı gibi), yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller ve tahin ile beslenme E vitamini ihtiyacımızı karşılar ve gribe iyi gelir.

4- Güçlü bir antioksidan olan omega-3 ve omega-9 yağ asitleri, özellikle balık, balık yağı, fındık ve ceviz içerisinde bolca bulunmaktadır. Böylece bağışıklık sistemini güçlendiren bu besinler ile gribin tedavisi hızlanmış olur.

5- Çinko, bağışıklık sisteminin dengelenmesini sağlayan, birçok önemli proteinin üretilmesi için gerekli bir mineraldir. Vücutta 2-3 gram kadar bulunan çinkonun bu değer altına inmesi ile gribe yakalanma olasılığı artar. Aynı zamanda grip iyi mücadele eden çinko minerali karides, istiridye, balık, et, karaciğer, buğday tohumu, kabak çekirdeği, ayçiçeği çekirdeği, tüm tahıllar, ceviz, badem, yumurta, peynir ve sütte bulunur. Bu yüzden bu besinlerin tüketimi gribe iyi gelir.