Gribe ne iyi gelir? Grip nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?

Grip, yakalanması kolay ama iyileşmesi biraz sıkıntılı olan ve her sene bir kere bile olsa yakalanma ihtimali bir hastalıktır. Bizi yorgun, halsiz bırakıp yataklara düşüren grip, iş ortamında, toplu taşımada kolayca bulaşabilir. Grip, bulaşıcı olması nedeniyle hemen herkeste görülen ve tam olarak tedavisi olmayan bir hastalık aslında. Grip virüsü, sürekli kendini yenilediği için grip aşısının içeriği de her sene değiştirilir. Gripten kurtulma yolları ile birlikte gribi önlemek bir yere kadar geçerlidir. Bu önlemlere rağmen gribe yakalandınız peki nasıl kurtulacaksınız? Doktorunuz verdiği ilaçlar, antibiyotikler dışında gribe ne iyi gelir, grip nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler ve evinizde hazırlayacağınız doğal çözümler ile iyileşme süresini kısaltabilirsiniz. İşte grip hakkında merak edilenler... GRİP NEDİR? Grip isminin Galyalılar tarafından bulaşmak manasına gelen griban kelimesinden geldiği düşünülmektedir. Tıp dilinde influenza kelimesi ile İtalyanca’da “yıldızlardan gelen bir kuvvet” anlamına gelen bir kelimeden türetilmiştir. Gribe halk dilinde ise “Flu, Nezle veya Paçavra Hastalığı” denilmektedir.

Grip ile tutulan kayıtlar millattan öncesine dayanmaktadır. Grip, tarih içinde birçok kez bazı kıtaları ele geçirdiği yani pandemi olduğu dönemler olmuştur. Bunlardan en çok bilineni ise İspanyol Nezlesi ve ülkemizde de görülen Kuş gribidir. İspanyol Nezlesi, 1918-1920 yılları arasında Amerika’da görüldü. Ve 18 ay içinde yüz milyona yakın insanın ölümüne yol açtı. Grip, ya da influenza viral bir hastalıktır. Bir virüs enfeksiyonu olduğu için gribin tam olarak tedavisi yoktur. Binlerce çeşit grip virüsü olduğu için ömür boyu kalıcı bağışıklık kazanılamaz. Antibiyotikler, vitamin yüklemesi ve doğal yöntemler ve bol su tüketilmesi ile bu hastalığın iyileşme süreci hızlanır. Grip virüsü, öksürük ve hapşırma ile yayılan damlacıklarla, ayrıca öpüşme ve tokalaşma gibi temaslar yoluyla bulaşır. Gripten korunmanın ilk yolu ise bu hastalığa yakalanan ile temastan uzak durmak gerekir. GRİP AŞISI KİMLER OLMALI? Gripten korunmanın bir yolu olarak görülen grip aşısı ile grip virüslere karşı antikor üretimini hızlandırarak vücudun bağışıklık sistemini güçlendirme amaçlanmaktadır. Fakat grip virüsünün birkaç türü olup sürekli değişmektedir. Grip aşısı ile sık görülen 3-4 grip virüsüne karşı etkili bir koruma amaçlanmaktadır. Eğer farklı bir virüse denk gelinirse grip aşısı bir miktar korumayı sağlayabilir. Grip aşısı sonrasında biraz halsizlik ve yorgunluk hissetme olabilir. Bu yüzden aşıyı ertesi gün gün tatil olacak şekilde olursanız ve dinlenmeniz halinde daha etkili olur. Ve son olarak grip aşısı için tavsiye edilen en uygun zamanın Eylül ve Ekim ayları olduğunu belirtelim.

Peki kimler grip aşısı olmalı? 65 yaş ve üstündeki kişiler.

Kronik hastalığı olan kişiler: Kronik kalp, akciğer, karaciğer, böbrek, şeker hastalığı ve benzeri hastalığı olanlar.

Bağışıklık sistemleri zayıflamış olan kişiler: Kanser hastaları, bağışıklık sistemi hastalığı olanlar, organ ve kemik iliği nakli yapılan kişiler.

Uzun süreli aspirin tedavisi alan çocuk ve gençler.

Hastanelerde çalışan doktor, hemşire, hastabakıcılar; kreş ve huzurevleri çalışanları.

Yüksek risk grubundaki kişilerle yakın temasta olan kişiler

İlk 3 aydan sonraki hamile kadınlar

ayından itibaren bebekler

Çevresindeki insanlar grip ise grip aşısı olunması kesinlikle önerilmektedir. GRİPTEN KORUNMANIN DOĞAL YOLLARI Gribe yakalanmadan önce bazı önlemler alarak bu hastalıktan korunabiliriz. Grip aşısı dışında bazı besinlerin tüketimi de bize gribe karşı koruma sağlar. Özellikle bu hastalık için en çok gerekli olan C vitamini içeren besinler, bu listenin başında gelir. Ve bağışıklık sistemini güçlendiren, doğal antibiyotik olan besinler ile gripten korunmamız mümkündür. Gripten korunmak için egzersizi kesinlikle ihmal etmemiz gerekiyor. Bol sıvı almak ile birlikte soğan ve sarımsak gibi grip için doğal kalkan olan besinleri tüketmemiz gerekiyor. Grip için kelle paça çorbası özellikle tavsiye edilirken eğer sevmiyorsanız tereyağlı mercimek çorbası da size vücut direncini ve enerjinizi artıracaktır. Bu çorbalarla gripten korunmak mümkün! GRİP İÇİN EVDE DOĞAL BİR ÇÖZÜM TARİFİ Grip için evde hazırlayabileceğiniz bu doğal çözüm yolu ile hastalığı kısa zamanda iyileştirmek mümkün. Bu tarifin içinde yer alan ve her biri ayrı ayrı gribe iyi gelen besinler olan limon, ananas, zencefil, sarımsak ve balı kullanacağız. Peki ne kadar lazım? Nasıl yapılır? Bu içecek nasıl tüketilir?

MALZEMELER 3 adet limon 2 dilim ananas 1/2 adet rendelenmiş zencefil 1 diş sarımsak 1 tatlı kaşığı bal NASIL YAPILIR? 3 adet limonun suyunu sıkın. Ardından mutfak robotunun içine limon suyunu, ananas dilimlerini ve rendelenmiş zencefili koyun, karıştırın. karışımın içine havanda ezdiğiniz sarımsağı ve balı koyarak karıştırın. İçeceğiniz hazır. NASIL TÜKETİLİR? Sabah aç karnına yemekten önce tüketebilirsiniz. Karışımınızı taze hazırlayın ve haftada 2 kez tüketin. Düzenli kullanımda bağışıklık sisteminiz olduğundan daha da kuvvetlenecektir. GRİBE NE İYİ GELİR? Gribe yakalandığımız zaman vücut direncimiz düşer ve kendimizi halsiz hissederiz. Bağışıklık sisteminin kuvvetine göre grip 1-2 haftada geçer. Gribin geçmesi ise vücudun direncine bağlıdır. Bu yüzden vücut direncini yükseltecek ve özellikle A, C ve E vitaminleri içeren besinleri tüketmek gerekir. Bunların dışında selenyum, çinko, magnezyum minarelleri, omega 3 ve omega 9 yağ asitleri de grip sırasında tüketilmesi tavsiye edilir. 1- A vitamini, vücutta lenfosit yapımı ve antikor oluşumunu artırmaktadır. Yumurta, süt ve balık gibi A vitamini bakımından zengin olan besinler, enfeksiyon oluşumundan koruma özellikleri nedeniyle hem gribe karşı koruma sağlamakta hem de gribin iyileşme sürecini hızlandırmaktadır. Yumurta, süt ve balık dışında ıspanak, portakal, havuç, yeşil biber ve kayısı tüketimi ile vücudun A vitamini ihtiyacını karşılaşmış ve enfeksiyonların ilerlemesini durdurmuş oluruz.

2- Gribin en çok görüldüğü kış ayların, C vitamini bakımından zengin olan meyvelerin mevsimidir aynı zamanda. C vitamini, antioksidan olması nedeniyle vücudu zararlı maddelerden arındırır. Böylece vücudun savunma gücü artmış olur. Başlıca C vitamini içeren yeşil biber, maydanoz, tere, roka, karnabahar, ıspanak, portakal, limon, mandalina ve kuşburnu gibi besinlerin tüketimine yer vermek gerekir. 3- Bir başka antioksidan ise E vitaminidir. Bu özelliği ile E vitamini, grip tedavisinden başlıca yardımcımızdır. Fındık, ceviz, badem gibi yağlı tohumlar ile, sıvı yağlar (kanola, ayçiçeği yağı gibi), yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller ve tahin ile beslenme E vitamini ihtiyacımızı karşılar ve gribe iyi gelir. 4- Güçlü bir antioksidan olan omega-3 ve omega-9 yağ asitleri, özellikle balık, balık yağı, fındık ve ceviz içerisinde bolca bulunmaktadır. Böylece bağışıklık sistemini güçlendiren bu besinler ile gribin tedavisi hızlanmış olur. 5- Çinko, bağışıklık sisteminin dengelenmesini sağlayan, birçok önemli proteinin üretilmesi için gerekli bir mineraldir. Vücutta 2-3 gram kadar bulunan çinkonun bu değer altına inmesi ile gribe yakalanma olasılığı artar. Aynı zamanda grip iyi mücadele eden çinko minerali karides, istiridye, balık, et, karaciğer, buğday tohumu, kabak çekirdeği, ayçiçeği çekirdeği, tüm tahıllar, ceviz, badem, yumurta, peynir ve sütte bulunur. Bu yüzden bu besinlerin tüketimi gribe iyi gelir.

5- Kefir ile yoğurdun faydaları saymakla bitmez. Kefir ile yoğurt, antimikrobiyal ve probiyotik olması nedeniyle vücudu enfeksiyonlara karşı korur. Ayrıca enginar, kereviz, pırasa, kuşkonmaz ve muz gibi besinlerde yer alan prebiyotik içeren yoğurt ve kefir tüketimi, gribe karşı iyi gelir ve gribin geçmesine yardımcı olur. 6- Gribe iyi gelen bal, başlı başına bir şifa kaynağıdır. İçeriğinde yüzde 82 fruktoz ve glikoz içeren bal, vücuda enerji sağlaması ve antimikrobiyal olması nedeniyle soğuk algınlığına, gribe ve enfeksiyonlara karşı iyi gelmektedir. Balı karabiber, limon, zencefil ile karıştırıp öksürüğe karşı doğal bir ilaç yapmanız mümkün. 7- Sarımsak, içerdiği vitaminler ve mineraller ile tam bir grip savardır. Düzenli tüketimi ile başta grip olmak üzere birçok enfeksiyonlu hastalığa karşı vücuda tam koruma sağlar. Sarımsağın içinde bulunan çinko, A vitamini, C vitamini, magnezyum gribe karşı iyi gelmektedir. Böylece bağışıklık sistemi güçlenmiş olur ve gribin iyileşmesi hızlanır.