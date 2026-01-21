Mynet Trend

Grönland'ta viral olan akım! Bağımlıları tiye aldılar: "ABD kültürünü istemiyoruz"

Doğukan Akbayır

ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro'yu dünyayı ayağa kaldırmasının hemen ardından Grönland çıkışı ise birçok kişi tarafından tepkiyle karşılandı. Grönland'ı 'alacaklarını' ifade eden Trump'a Avrupa ülkeleri engel olmaya çalışırken Grönlandlılar'dan Amerikan kültürüyle alakalı gündem olan bir akım başlatıldı.

Trump'ın her açıklamasında Grönland hakkındaki ofansif tutumu sürerken, ABD'nin bölgeye operasyon yapmasının an meselesi olduğu ifade ediliyor. Grönlandlılardan da sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlar gelmeye başladı. İşte detaylar!

BAĞIMLILARI TİYE ALDILAR

ABD'de uyuşturucu bağımlılarının görüntüleri sosyal medyada geniş yer tutarken, Grönlandlılar da ABD'yi tiye alan bir akım paylaştı.

Akımda Grönland'taki insanların ABD'deki bağımlılar gibi hareket ettikleri görüldü.

Grönlandlılar çektikleri bu videoları 'Amerikan kültürünü Grönland'a getiriyoruz' notuyla paylaştı.

