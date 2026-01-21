Grönland'ta viral olan akım! Bağımlıları tiye aldılar: "ABD kültürünü istemiyoruz"

Trump'ın her açıklamasında Grönland hakkındaki ofansif tutumu sürerken, ABD'nin bölgeye operasyon yapmasının an meselesi olduğu ifade ediliyor. Grönlandlılardan da sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlar gelmeye başladı. İşte detaylar!

BAĞIMLILARI TİYE ALDILAR

ABD'de uyuşturucu bağımlılarının görüntüleri sosyal medyada geniş yer tutarken, Grönlandlılar da ABD'yi tiye alan bir akım paylaştı.

Akımda Grönland'taki insanların ABD'deki bağımlılar gibi hareket ettikleri görüldü.

Grönlandlılar çektikleri bu videoları 'Amerikan kültürünü Grönland'a getiriyoruz' notuyla paylaştı.