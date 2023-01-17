Grup seks itirafı gündem olmuştu! Selena Gomez'in yeni aşkı tanıdık çıktı

Son dönemlerde aldığı kilolarla konuşulan ABD'li yıldız Selena Gomez'in kalbini ünlü müzisyen Drew Taggart'a kaptırdığı öne sürüldü.

US Weekly Dergisi'nin haberine göre The Chainsmokers müzik grubunun üyesi Drew Taggart ve Selena Gomez bir süredir birlikte.

Aşklarını göz önünde yaşamayı tercih eden ünlü çift, sık sık bowlinge ve sinemaya gidiyor. Selena Gomez'in çok mutlu olduğu ve ellerini Drew Taggart'ın ellerinden ayırmadığı konuşuluyor.

SEVGİLİSİ GRUP SEKS SKANDALINA KARIŞTI

Drew Taggart'ın da üyesi olduğu The Chainsmokers müzik grubu, geçtiğimiz haftalarda grup seks skandalıyla gündeme gelmişti. Açıklama yapan grup üyeleri, ''Otel odalarını paylaşmak zorunda olduğumuz günlerdi. Avrupa’da konakladığımız yerlerde çift kişilik yataklar var, onları birbirinden ayırmıyorlar bile… Bu yüzden bu senaryoyu yaşamaya zorlandık diyebiliriz'' ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medya kullanıcıları Gomez'in yeni ilişkisine ''Selena doğru seçimler yapamıyor'' ve ''Aldatılması yakındır'' gibi olumsuz yorumlar yaptı.

Geçmişte Justin Bieber ile 6 yıl aşk yaşayan Selena Gomez'in bir süredir psikolojik sorunlarla mücadele ettiği biliniyordu.

Selena Gomez'den ayrılır ayrılmaz manken Hailey Baldwin ile nikah masasına oturan Justin Bieber'in ise evlendiği halde Selena Gomez'in kapısına gidip konuşmak istediği, Gomez'in ise konuşma teklifini geri çevirdiği öne sürülmüştü.



