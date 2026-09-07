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GTA 6'ya Türkçe dil desteği mi geliyor? İşte oyuncuları umutlandıran o iddia!

GTA 6'nın oynanış fragmanını Türkçe dublajla yayımlayan Tan Productions'ın kurucusu Tan Şahin Kanat, oyuna Türkçe lokalizasyon talepleri hakkında Rockstar Games’in çatı kuruluşu Take-Two'dan bir e-posta aldığını iddia etti.

GTA 6'ya Türkçe dil desteği mi geliyor? İşte oyuncuları umutlandıran o iddia!
Enes Çırtlık

Oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından biri olan GTA 6, geçtiğimiz günlerde yayımlanan oynanış fragmanıyla yeniden gündemin merkezine oturdu. Fragmanın ardından oyunun gayriresmi Türkçe dublajlı versiyonu da oyuncuların ilgisini çekti.

Türkçe dublajlı o fragmanın yayılmasıyla birlikte Türk oyuncuların uzun süredir dile getirdiği GTA 6'ya Türkçe dil desteği eklenmesi talebi yeniden gündeme geldi.

GTA 6 ya Türkçe dil desteği mi geliyor? İşte oyuncuları umutlandıran o iddia! 1

'ROCKSTAR'IN ÇATI ŞİRKETİNDEN E-POSTA GELDİ' İDDİASI

Gayriresmi Türkçe dublajlı GTA 6 oynanış fragmanının sahibi olan Tan Productions'ın kurucusu Tan Şahin Kanat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuyla ilgili dikkat çekici bir gelişmeyi duyurdu.

Webtekno'da yer alan habere göre Kanat, Rockstar Games’in çatı kuruluşu Take Two’dan bir mail aldığını iddia etti.

GTA 6 ya Türkçe dil desteği mi geliyor? İşte oyuncuları umutlandıran o iddia! 2

Kanat paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Birkaç gün önce Rockstar Games’in çatı şirketi Take-Two Interactive’in CEO’su Strauss Zelnick’ten GTA VI için Türkçe lokalizasyon taleplerimiz ile ilgili beni gülümseten bir mail aldım. Türk oyuncuların dil desteğine yönelik taleplerinin farkında olduklarından bahsettiğini söyleyebilirim."

GTA 6 ya Türkçe dil desteği mi geliyor? İşte oyuncuları umutlandıran o iddia! 3

GTA 6'YA TÜRKÇE GELECEK Mİ?

Şimdilik bu sorunun kesin bir yanıtı bulunmuyor. Rockstar Games veya Take-Two, GTA 6'ya Türkçe altyazı ya da Türkçe dublaj ekleneceğine yönelik resmî bir açıklama yapmış değil.

GTA 6 ya Türkçe dil desteği mi geliyor? İşte oyuncuları umutlandıran o iddia! 4

GTA 6'nın destekleyeceği dillerin, oyunun çıkış tarihi yaklaştıkça daha net hâle gelmesi bekleniyor.

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