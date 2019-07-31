GTA VI ne zaman çıkacak? Grand Theft Auto 6 ile ilgili son haberler

Hiç kuşkusuz Grand Theft Auto, oyu tarihinin en popüler ve başarılı serilerinden biri. Serinin kült olan oyunlarının üstüne GTA V neredeyse 110 milyon adetlik bir satış başarısı yakaladı. Ancak GTA V’in çıkmasından bu yana 6 yıl geçti ve artık oyunseverler yeni bir GTA oyunundan yani GTA IV’dan haber almak istiyorlar.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Grand Thef Auto serisinin yeni oyunu için henüz Rock Star’dan kamuoyununa bir aaçıklama yapılmadı. Yani bu sorunun cevabını sadece Rock Star çalışanları biliyor. Yine de oyunun çıkış tarihi ile ilgili tahminler yapılmıyor değil.

Rockstar GAmes’in çıkarttığı büyük oyunların aralıklarına bakıldığında 4-5 yıllık periyotlar olduğu görülüyor. Bu durum, GTA 6 çıkış tarihi için 2022 –2023 yıllarına işaret ediyor. Tabii firmanın sıradaki oyununun Bully 2 değil de GTA VI olduğunu varsayarsak...

2022-2023 dönemi yeni nesil konsolların da piyasa çıkacağı tarihlerle örtüşüyor. Yani Rockstar Games büyük ihtimalle serinin yeni halkasını son teknoloji platformlara göre geliştiriyor.

GTA VI NEREDE GEÇECEK?

Grand Theft Auto 6 Los Angeles’a geri dönmüştü ki bu yüzden bazıları yeni oyunda Vice City’ye dönülebileceğini düşünüyor ya da daha doğrusu umut ediyor. 2013 yılında bir röportajda Rockstar North başkanı Leslie Benzies, oyunların geçeceği şehri, hikayenin ve ona bağlı olarak yapılacak görevlerin belirlediğini ifade etmişti.

Bunun yanında firmanın şimdiye kadar ki şehirleri tek bir mega oyun alanında birleştirmek istediği de biliniyor.

