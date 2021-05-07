SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. Guardiola'nın babası: Messi'yi Barça'dan ayırmak istemez

Guardiola'nın babası: Messi'yi Barça'dan ayırmak istemez

07.05.2021 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester City'nin hocası Pep Guardiola'nın babası Valenti, İspanyol basınına açıklamalarda bulundu.

Guardiola'nın babası: Messi'yi Barça'dan ayırmak istemez

Manchester City ile bu sezon Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan etmesine çok az kalan, Şampiyonlar Ligi'nde de finale kalan Pep Guardiola'nın babası oğluyla ilgili Barcelona beklentisini anlattı.

145

Baba Valenti Guardiola oğlu Josep'in Messi'yi Barcelona'dan koparmak istemediğine değinerek, "Pep inanıyorum ki Messi'yi Barcelona'dan ayırmaya çalışmayacak. Çünkü o böyle bir şey yaparak Barcelona'ya zarar vermez. Dünyada Messi'yi istemeyecek bir takım zaten olamaz. Onu ilk kez 11-12 yaşlarındayken izlemiştik ve o günlerden beri ona hayranız" diye konuştu.

146

Baba Valenti Guardiola oğlunun içinde bulunduğu her kulübü desteklediğini belirterek, "O artık 50 yaşında, onu tekrar Barcelona'da görmeyi çok isterdim" diyerek olası dedikoduların da önünü açmış oldu.

(SPORX)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akılalmaz olay! Evini ateşe verdi, sandalye çekip izlediAkılalmaz olay! Evini ateşe verdi, sandalye çekip izledi
Messi'ye soruşturma!Messi'ye soruşturma!
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
Anahtar Kelimeler:
Lionel Messi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Bu etin kilosu 10 bin lira!

Bu etin kilosu 10 bin lira!

Erol Bulut Süper Lig'de kalıyor

Erol Bulut Süper Lig'de kalıyor

Galatasaray'a transfer piyangosu

Galatasaray'a transfer piyangosu

Dünya yıldızına Süper Lig devi talip oldu

Dünya yıldızına Süper Lig devi talip oldu

Fenerbahçe'den Samatta kararı

Fenerbahçe'den Samatta kararı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Vincent Aboubakar'a teklif!

Vincent Aboubakar'a teklif!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Maçtan önce seks yapmak normal

Maçtan önce seks yapmak normal

Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı piyangosu

Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı piyangosu

Takıma şok tepki! Sahayı terk etti

Takıma şok tepki! Sahayı terk etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.