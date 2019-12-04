MAGAZİN

Guido Senia'dan Şeyma Subaşı'nı aldattı haberlerine yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 10:13 | Son Güncelleme

İtalyan DJ Gudio Senia, Şeyma Subaşı'yı bir Türk kadınla aldattığı yönünde çıkan haberleri yalanladı. Bir haber sayfasının paylaşımına cevap veren Senia, "Nasıl aptal olunabiliyor" diyerek herkesi de şaşırttı.

Guido Senia'dan Şeyma Subaşı'nı aldattı haberlerine yanıt

Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı ile olan evliliğini bitirdikten kısa bir süre sonra aşk yaşamaya başladığı İtalyan DJ sevgilisi Guido Senia tarafından ihanete uğradığı iddia edildi. İhanet iddiasıyla kısa sürede magazin gündemine oturan Senia'dan ilk açıklama geldi.

Guido Senia Şeyma Subaşı'nı aldattı mı? Bomba iddiaGuido Senia Şeyma Subaşı'nı aldattı mı? Bomba iddia

ŞEYMA'YI ALDATTI MI?

Magagenius isimli magazin sayfasının iddiasına göre İtalyan DJ, Şeyma Subaşı'yı bir Türk kızıyla aldattı. İtalyan DJ Guido Senia'nın Dubai'de S.B. isminde isminde bir Türk kızı ile gece kulübünde sarmaş dolaş eğlendiği belirtildi.

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İHANET İDDİALARINI YALANLADI

Hakkında çıkan haberlere sessiz kalamayan Senia, bir Instagram haber sayfasının kendisiyle alakalı haberine şu cevabı verdi: "Benimle fotoğraf çekmek isteyen bir hayran. Aman tanrım çocuklar nasıl aptal olabiliyorsunuz? Saygı lütfen."

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Anahtar Kelimeler:
Guido Senia Şeyma Subaşı ihanet

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
ikisininde Allah cezasını versin
benim anlamadigim acin buna aylik 120-125 bin lira nafaka veriyor hatta otel ucak masraflarinada karsiyormus buda gidip sevgilisi ile yiyor nasil bir is
Çalma kapımı çalarlar kapını
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