ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programı tüm heyecanıyla sürüyor. 50 bin TL değerindeki sorunun yanıtı merak konusu oldu. İşte "Guinness Dünya Rekorlarına göre tıp tarihindeki en ağır insan yaklaşık kaç kiloydu?" sorusunun yanıtı...
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