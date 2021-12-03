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Guinness Dünya Rekorlarına göre tıp tarihindeki en ağır insan yaklaşık kaç kiloydu?

03.12.2021 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programı tüm heyecanıyla sürüyor. 50 bin TL değerindeki sorunun yanıtı merak konusu oldu. İşte "Guinness Dünya Rekorlarına göre tıp tarihindeki en ağır insan yaklaşık kaç kiloydu?" sorusunun yanıtı...

Guinness Dünya Rekorlarına göre tıp tarihindeki en ağır insan yaklaşık kaç kiloydu?

Guinness Dünya Rekorlarına göre tıp tarihindeki en ağır insan yaklaşık kaç kiloydu?

A.) 635
B.) 735
C.) 835
D.) 935

Doğru cevap: 'A' seçeneği.

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