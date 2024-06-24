Gül detaylı bikinisiyle poz verdi! Afra Saraçoğlu hayranlarını mest etti

Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren oyuncu Afra Saraçoğlu başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim dizideki rol arkaşı Mert Ramazan Demir ile yaşadığı aşkla da bir süredir gündemde...

"MERT Mİ ÇEKTİ?"

Afra Saraçoğlu bu defa son paylaşımıyla dikkat çekti. Tatile İspanya'ya giden Saraçoğlu gül detaylı bikinisiyle verdiği pozlarını paylaştı.

Hayranlarından ünlü oyuncuya yorum yağdı. Oyuncuya "Mert mi çekti?", "Kız her hali ile güzel ya", "Yandı buralar" gibi yorumlar yapıldı.







