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Gül Gölge tatilden paylaştı! "Kim der iki çocuk annesi"

23.07.2021 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden biri olan Gül Gölge, son paylaştığı karelerle gündem olmayı başardı. Gölge, tatilden çektirdiği fotoğraflarla olay dikkat çekti. Eski sunucuya çok sayıda yorum geldi.

Gül Gölge tatilden paylaştı! "Kim der iki çocuk annesi"

Gül Gölge, tatilde paylaştığı fotoğraflar olay yarattı. 39 yaşındaki sunucu, mayosuyla çektirdiği üç kareyi Instagram'dan yayınladı.

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Turkuaz mayo giyen Gölge, düzgün fiziğiyle dikkat çekti. Gölge çok sayıda övgü dolu yorum alırken "Kim der iki çocuk annesi" yorumu dikkat çekti.

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Güzelliğiyle iltifat yağmuruna tutulan Gölge karelere, "Yaz" emojisi koydu.

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11 yıl evli kaldığı Murat Saygı'an üç yıl önce boşanan Gölge'nin iki çocuğu var. 250 bine yakın takipçisi olan Gölge, sosyal medyayı aktif kullanıyor.

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