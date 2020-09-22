Gül Sunal'dan Ali Sunal paylaşımı! 'Kemal, ilk kucağına aldığında...'

'Güldür Güldür Show'un 'Aziz Bey'i Ali Sunal, 43 yaşına bastı. Usta oyuncu Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oğlunun yeni yaşını kutladı.

Oğlunun çocukluk fotoğrafını yayınlayan Sunal, paylaşımına şu notu düştü:

Benim biricik oğlum, canım, bebeğim Ali'm... Kemal, ilk kucağına aldığında 'Hiç delik yanaklı bebek görmemiştim' dedi gamzelerine... 22 Eylül... İyi ki doğdun yavrum.

63 yaşındaki Gül Sunal'ın paylaşımına takipçilerinden beğeni yağdı.

