Gülben Ergen anaokulu açtı!



Gülben Ergen´in başkanlığını yaptığı Çocuklar Gülsün Diye Derneği tarafından Ordu´nun Kumru ilçesine bağlı Fizme Mahallesi Aşağıdamlalı Şehit Zekeriya Yatı İlkokulu bahçesinde anaokulu yapıldı. 180 metrekare alan üzerinde kurulan 2 derslikli anaokulunun açılışı için tören düzenlendi. Açılış törenine Ordu Valisi Seddar Yavuz, Kumru Kaymakamı Bülent Şimşek, İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş, Çocuklar Gülsün Diye Derneği Başkanı sanatçı Gülben Ergen, öğretmenler, öğrenciler, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

'HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI'

Törende konuşan Gülben Ergen, hedeflerinin 81 ilde 81 anaokulu yapmak olduğunu, bu sayıyı daha da yukarı çıkaracaklarını belirtti. Ergen, "Siz bir çocuğu güldürdüğünüz zaman, aslında annesini güldürmüş oluyorsunuz. Anneler evladının iyi bir eğitim almasını istiyordur mutlaka. Çocuklar Gülsün Diye Anaokulundan mezun olan, okul öncesi eğitimini alan, yaşamındaki farklarını gören bütün çocuklar, daha sonra ilkokula gittiklerinde, büyüdüklerinde, üniversite mezunu olduklarında, vatana millete hayırlı evlatlar olduklarında, onları gönlünde 'Çocuklar Gülsün Diye Anaokulu mezunuyum ben' diye cümle kalması benim için çok değerli ve çok önemli. 3 evladım da benimle birlikte geldiler. Çünkü, dünyada hiçbir çocuğun birbirinden farkı yoktur, olamaz. Sadece fırsat eşitsizliği vardır. Onun için de mücadele edersek iyi olur. Herkes elini taşın altına koymalı" dedi.