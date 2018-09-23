MAGAZİN

Gülben Ergen 'Bizimkisi bir aşk hikayesi...'

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.09.2018 20:01 | Son Güncelleme

Sanatçı Gülben Ergen tüm gün ailesi ile birlikte vakit geçirdi. Ergen'in neşeli halleri objektiflere yansıdı.

Gülben Ergen 'Bizimkisi bir aşk hikayesi...'

Gülben Ergen, annesi ve çocuklarıyla Zorlu AVMde objektiflere yansıdı. Gün boyu annesi ve çocuklarıyla yakından ilgilenen Ergen’in fit ve neşeli halleri dikkatten kaçmadı.

SOSYAL MEDYADAN DA PAYLAŞTI
Gülben Ergen ailesiyle birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından da paylaşarak, "Bizimkisi bir aşk hikayesi... Mutlu pazarlar. (Saygıda kusur etmeyin, gerisini biz bir başımıza halletmeyi çoktan öğrendik. Hala el ele ve dimdik durmamızın sebepleri önemli ve değerlidir. Elinizdeki gücü kalp kırmak, yürek yaralamak, ah almak yerine daha iyi ve doğru işlerde kullanın)" notunu düştü.

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