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Gülben Ergen’den bacak şov

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 11:35 | Son Güncelleme

Şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, önceki akşam İstanbul Esma Sultan Yalısında özel bir gecede hem yeni hem eski şarkılarını seslendirdi.

Gülben Ergen’den bacak şov

Bir süredir birlikte olduğu Emre Irmak ile evlilik kararı aldığı konuşulan ancak geride bıraktığımız günlerde yaptığı açıklama ile bu haberleri yalanlayan Gülben Ergen önceki akşam verdiği konserde izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

BRONZ TENİYLE GÖZ DOLDURDU

Yüksek enerjisiyle izleyenlere eğlenceli saatler yaşatan Gülben Ergen, Raisaa Venessa imzalı kıyafeti ile de göz doldurdu. Bronz bacaklarını gözler önüne serdiği kıyafetiyle aynı zamanda ne kadar cesur olduğunu da gösteren Ergen, geceye katılanlardan sesi ve görüntüsüyle tam not aldı.

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>>Gülben Ergen dekolte

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