MAGAZİN

Gülben Ergen'den İmamoğlu mesajı

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.06.2019 09:14 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesini Twitter hesabından kutlayarak övgü yağdırdı.

Gülben Ergen'den İmamoğlu mesajı

Başarılı şarkıcı Gülben Ergen, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından yayınladığı mesajla Ekrem İmamoğlu'na destek verdi. Seçim boyunca siyasi paylaşımlarda uzak duran Ergen, dün akşam İmamoğlu ve ailesinin fotoğrafını paylaşarak tebrik etti.

"EŞİNE VE ÇOCUĞUNA HEP AŞKLA BAKAN"

Gülben Ergen, paylaşımında şunları söyledi: "Tebrikler eşine ve çocuklarına hep aşkla bakan ve her fırsatta ailesine minnetle teşekkür eden Ekrem İmamoğlu İstanbul ve ülkemiz için hayırlı olsun"

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BİNALİ YILDIRIM'I DA TEBRİK ETTİ

Ünlü şarkıcı, rakibi İmamoğlu'nu tebrik eden Binali Yıldırım içinde "Rakibim Ekrem İmamoglu'nu tebrik ederim diyen Binali Yıldırım'ı konuşması ve temennileri için tebrik ederim. İstanbul için hayırlı olsun... Saygı, hoşgörü ve umutla"

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>>Gülben Ergen seçim Ekrem İmamoğlu

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